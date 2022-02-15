北京冬奧｜沒支援沒資助　澳洲女將花盡身家　戰勝腦震盪創出奇蹟

小時候，娜拉確特（Jackie Narracott）每次跳水，總是喜歡一頭樁進水裏。這個小女孩倒沒想過，長大後會成為鋼架雪車（又名俯式冰橇）運動員，在冰天雪地下俯臥在雪車上，以高達時速130公里的速度滑行。

然後，把一面北京冬奧銀牌「滑」回家鄉。



這是澳洲歷來首面滑行運動的冬奧獎牌。澳洲代表團團長聶舒特（Groff Lipshut）賽後說得中肯：「我們在2006至2014年曾經投資到鋼架雪車訓練上，奈何沒有成績，後來計劃終止。所以，Jackie今天這番成就，真的靠她自己的努力，很厲害。」

就連澳洲代表團團長也直言，娜拉確特靠自己贏得鋼架雪車銀牌。（Getty Images）

娜拉確特這面銀牌是澳洲歷來首面滑行運動的冬奧獎牌，令整個代表團非常興奮。（Getty Images）

沒邀功，沒搶光環。澳洲本身沒有任何鋼架雪車的訓練基地或設施，就連計劃也終止了，但娜拉確特也沒有抹煞澳洲冬季奧運組織的幫忙：「過去4年，機構替我『搭路』，讓我到加拿大我韓國訓練，也給了我一點資助。」

其實更多的「資助」是娜拉確特自己掏荷包，自資購買器材裝備與出外比賽和訓練，她直言：「那時我都『碌爆卡』，也要靠父母的銀行戶口。器材是最昂貴的東西，但多得他，有他在身邊就是最好了。」

娜拉確特為了鋼架雪車運動，花掉不少身家，其中器材最昂貴。（Getty Images）

他，就是娜拉確特的丈夫兼教練柏臣斯（Dom Parsons），4年前在平昌冬奧為英國奪得男子鋼架雪車銅牌。今屆冬奧，女子鋼架雪車頒獎台上，能有歐洲或北美洲以外的運動員躋身此列，柏臣斯功不可沒，他說：「過去幾周，我是他的教練多於丈夫，現在比賽完成了，我想盡回丈夫的責任。鋼架雪車不是澳洲的主項，她一直靠自己，她的決心和勇氣，令我甘拜下風。」

4年前平昌冬奧，柏臣斯（左）拿着銅牌與娜拉確特合照。（Getty Images）

除了欠缺資源，更甚是娜拉確特2019年經歷一次腦震盪，她發現自己開始反應遲鈍，也變得情緒化，即使去全世界唯一一個天然場地、也被譽為全球最佳場地的瑞士聖莫里茲比賽，俯衝時她竟然覺得暈眩，「這是不可能的事」。

她因此又花掉6個月治療，病癒後更遇上世紀疫症，出外訓練和比賽變得困難。猶幸一切都沒難倒她，上月重返聖莫里茲鬥世界盃，贏得澳洲歷來首面鋼架雪車世界盃金牌。

完成比賽一刻，娜拉特確驚喜萬分。（Getty Images）

本是田徑運動員的娜拉確特，以為獎牌夢會發生於夏季奧運會之上，沒想到白皚皚的冰天雪地，才是屬於她的地方。「各位喜歡一頭樁進水裏的小女孩，你們都可以把我的故事延續下去，這個運動需要你。」

人生本來就充滿無限可能，只要你夠膽用雙手創造，像31歲的娜拉確特那樣。