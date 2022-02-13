北京冬奧｜平野步夢畢業論文成奪牌關鍵　不斷研究自己的滑雪狂人

23歳日本選手平野步夢，在北京冬奧單板滑雪男子U型場地技巧決賽驚世一跳，圓夢奪得首面奧運金牌。他之所以不斷進化，以超高難度技巧「Triple Cork 1440」奪金，關鍵竟是他寫論文研究自己。



早在2014年，平野步夢在俄羅斯契冬奧以15歲又74天之齡，贏得單板滑雪U型場地技巧銀牌，成為日本冬奧史上最年輕的獎牌得主。4年前的平昌冬奧，他又以銀牌作結，日前他終於奪得金牌，更是史上首位在冬奧場上做出「Triple Cork 1440」的滑雪選手。

平野步夢是史上首位在冬奧場上做出「triple cork 1440」的滑雪選手。（Getty Images）

他在賽後坦言：「我從小開始就開始玩單板滑雪，感覺記憶中只有滑雪。」 事實上，自4歲半便跟隨哥哥滑雪的平野，不僅是以身體練習、改善動作，連大學的報告甚至論文，都是研究自己的技術。

23歲的平野步夢在畢業研究的論文主題就是研究自己。（Getty Images）

直到去年為止還就讀日本大學體育科學部的平野，畢業研究的論文主題就是「單板滑雪U型場地賽奧運獎牌得主的技巧分析」。平野把自己在滑雪跳躍時失敗與成功的影片作比較，針對這些技巧做分析，找出失敗和改進的原因。

平野步夢指比起技巧，更重視從跳躍飛起到落地的過程。（Getty Images）

平野被記者問到畢業研究題目是研究自己時坦言：「與其說是技巧，我一直更重視從跳躍飛起到落地的過程，我從小就一直與父親（曾是衝浪選手）討論，我關注的是整體的事情，不僅僅是技術，更包括整個過程的專注力。」

他的指導教授鈴木典亦透露，平野即使在海外比賽或訓練期間，也多次以線上會議的方式跟他會談，一旦完成報告並獲得高分時，平野就會高興得笑到眼睛都眯起來。

同時是大學滑雪部部長的鈴木典認為，平野步夢能不斷進化並奪得金牌創下歷史，最主要是他的自律。「平野即使在新冠疫情期間，也沒有改變學習態度，基本上他平常都是安靜不多話的，但是對話之間，感覺到他對於訓練和日常生活上的自律，很有自己的一套哲學。」

平野步夢不苟言笑，大學教授指他有自己一套運動員哲學。（Getty Images）

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