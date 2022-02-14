北京冬奧｜美國速滑黑人女將創歷史　奧運資格失而復得全靠隊友

美國速度滑冰選手伊蓮積遜贏得女子500米金牌，亦是史上首名黑人在速滑摘金，伊蓬積遜能夠創下歷史，全靠好隊友，因為這名美國速滑好手，一度失去奧運的參賽資格，
速度滑冰女子500米，美國的伊蓮積遜（Erin Jackson）以37.04秒衝線，以0.08之差力克日本的高木美帆奪金，銅牌則落在俄羅斯的高莉哥娃（Angelina Golikova）手上。
29歲的伊蓮積遜創下歷史，成為史上首名黑人贏得速滑金牌，亦是美國自1994年後首次摘下這項目金牌。
一個月前，原來伊蓮積遜是沒有奧運資格。當時她參加美國的選拔賽，只有頭兩名選手能夠取得入場券，最終因為有失誤下，只能獲得第3位，她賽後亦承認因失誤落敗。
天無絕人之路，隊友鮑維（Brittany Bowe）突然讓出位置，因為她知道自己的強項是1000米及1500米，加上她認為積遜有力衝牌，故此退位讓賢。美國隊其後憑遞補獲得3個參賽名額，鮑維最終亦可參加500米賽事，並取得第16位。
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積遜的奧運資格失而復得，當刻只得感動，「當鮑維告訴我的時候，我立即擁抱她，然後眼淚就不其然流下來。我是幸運的人，若果不是她，我早以不能參與奧運。」積遜奪金，證明了鮑維的眼光沒有錯，二人賽後相擁慶祝，一個擁抱勝過千言勝語。
積遜賽後坦言難以用言語表達感受，這面獎牌對她意義重大，是近年努力得來的最好回報。
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