北京冬奧｜尼日利亞唯一選手來自法國　儲錢搵贊助希望下屆有隊友

沒有雪的地方，沒有缺席冬季奧運。非洲國家尼日利亞上屆首次參戰，今屆派出1名「入籍兵」運動員。

入籍兵有很多，不一定風光。爭取成績的運動員忙訓練，這名來自法國的尼日利亞代表，忙於為參賽張羅。經費不足，他要為參賽不斷奔波，甚至今屆未開始，已為下屆打算，希望為非洲人帶來希望。



尼日利亞代表伊比芬（Samuel Uduigowme IKPEFAN）參加男子15公里越野滑雪，未能完成。他生於法國，6歲開始滑雪，希望代表法國出賽，未能成功。

目標落空，熱情未卻。伊比芬放棄比賽不久，又重投滑雪。2019年，擁有尼日利亞血統的他，正式更改國籍，代表尼日利亞，並得到今屆參賽資格。

伊比芬在北京冬奧越野滑雪15公里賽事，未能完成。（Getty Images）

「正如母親來自法國，我對父親的祖國尼日利亞，有着同樣感情，想為國家的未來盡一分力」，伊比芬有理想，就要面對現實。參加北京冬奧，如同參加國際賽事累積分數，都要資金。

打卡照，少不了。（Instagram@ikpefansamuel）

伊比芬過去6年在法國當滑雪教練，夏天時則從事其他工作，埋頭苦幹儲錢。有時為了參賽，更嘗試眾籌，希望夠錢支付報名費、交通費、器材費等。今個冬天為了準備奧運，放下所有工作。

嚴格而言，伊比芬此刻是失業，而且積蓄快花光。可幸是「籌旗」多番碰壁，總算遇到有心人，願意私人支持。開拓「水頭」，伊比芬為了自己，還為了尼日利亞。北京冬奧未開始，他已開始為2026年米蘭冬奧的經費籌謀，希望接觸贊助商與夥伴，支援下一次奧運。

伊比芬每次出戰，都要為資金煩惱。（Instagram@ikpefansamuel）

尼日利亞位置赤道附近，終年酷熱，談運動強項，大抵是足球。伊比芬亦苦笑道「尼日利亞人知不知道，國家有越野滑雪運動員呢」，惟他希望踏出第一步，可以讓非洲的小孩知道，非洲人也可以出戰冬奧。從而改變意識，讓更多人資助及改變訓練設備。「4年後不止我，可以有幾名運動員參加奧運，而且找到勝任的教練和職員，跟強國對抗一下」，伊比芬說。

伊比芬身懷尼日利亞血統，代表父親的祖國出戰奧運。（Instagram@ikpefansamuel）

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