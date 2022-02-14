北京冬奧｜冰壺場上的熟悉臉孔　保達斯線上相認「失散兄弟」

冬奧舞台出現不少「兩棲」選手，正如日前平板滑雪奪金的日本選手平野步夢。冰壺場上，有人發現一個熟悉臉孔，難道他就是F1車手保達斯？



若果說冬奧的冰壺賽事是場馬拉松，絕不為過，事關男﹑女子組的10支參賽隊伍，先要進行分組賽，需要與所有對手對壘，爭奪4強資格。

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美國男子隊暫時以3勝3負暫列第6位，陣中卻有一個熟悉的臉孔，難道這人就是F1車手保達斯（Valtteri Bottas）？此人當然並非保達斯，而是馬特咸美頓（Matt Hamilton），當他戴上帽子，加上鬍子，二人確實有點相像。巧合的是，二人同樣是1989年出生。

《加拿大廣播公司》的奧運專頁，更逗趣地將二人的相片拼在一起，更配上「保達斯與咸美頓十足十失散兄弟」，隨即引來兩名當事人回應，保達斯也認證，並留言「兄弟」，咸美頓亦回應：「我就知我有多個兄弟！」看來保達斯與「咸美頓」特別有緣份。

保達斯與咸美頓在社交網站留言相認。（Twitter截圖）

保達斯不是唯一在冰壺場上「撞樣」的F1車手，英國隊的格蘭哈迪（Grand Hardie）亦與平治車手佐治羅素有點相似。

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