北京冬奧｜北海道牧場長大的溜冰少年　日本21歲新星銅牌獻亡母

北京冬奧短道速滑500米決賽，初次參加奧運的日本21歲新星森重航，以34.49秒成績奪得銅牌，在北海道牧場長大的他坦言，沒有想過能實現奧運夢想。



森重航為日本相隔12年再奪得短道速獎牌，內心很高興的他，卻因非常緊張，登上頒獎台時毫無表情——一切對他來說如夢似幻，事實上，一年前的森重航在日本毫無名氣。

直至他在去年10月的全日本錦標賽奪冠，12月在世界盃造出日本第二快紀錄，才一躍成為新星。「雖然是以獎牌為目標，卻沒有想像過成真。」他不慣面對傳媒緊張的說。

森重航為日本相隔12年再奪得短道速獎牌，頒獎台上緊張得未有展露笑容。（Getty Images）

出身於北海道東部的別海町，森重航的父母經營牧場為生，森重一家卻是體育世家，父親森重誠是前欖球選手，森重航在8人兄弟姊妹中排最尾，兄長與姊姊分別打欖球、排球、棒球、撐桿跳等，不乏全國比賽經驗。作為幼子的森重航也繼承了運動基因，小學時打棒球擔任守備位置，中學則是田徑部。

連森重航（後右2）共8人兄弟姊妹，連同祖父母是12人大家族。（日本網上圖片）

連同祖父母，森重航在12人大家庭中成長，父親笑言12人一起吃飯時很費工夫，「8兄弟需分兩組人輪流坐到飯桌吃飯，每次都要煮一升米，全盛時期一個月吃了80公斤米。」

在大家庭的熱鬧中成長，也被牧草與乳牛的美麗自然環境包圍，森重航從小便是熱愛溜冰的孩子，據日媒報道，早在當地便曾有過「有個小孩由朝到晚都在溜冰場玩」的傳言，這個傳說中的小孩便是森重航，這小孩卻沒有想過有天能踏上奧運舞台。

森重航自去年起便狀態大勇，接連在國際賽取得佳績。（Getty Images）

森重航能有今天的成就，也是因為母親的力量，他在小二時加入了當地體育會，由於訓練場地與家距離約20公里，母親每天都會不辭勞苦接送他。然而，就在2019年7月，森重航57歲的母親不敵癌魔離世，而她生前即使身體不適亦會到場支持兒子，成為兒子從小到大的最大後援。

森重航自小熱愛溜冰，母親一直接送他到距家甚遠的訓練場練習。（網上圖片）

臨終前躺在病床上的母親對他說：「你先考慮溜冰吧，不來（探病）也沒關係。」未料4日後，這卻成了母親留給他最後的說話，這也令森重航更努力去實現夢想，就在冬奧短道速滑決賽前，他打開了電話中母親的照片，並唸了一句：「我出發了。」最終懷着母親的遺願，為日本取得了銅牌。

森重航勇奪銅牌，坦言沒有想過夢想成真。（Getty Images）

「我沒有想過能急速進步，即使是去年的全日本賽冠軍，也不覺得有達到高水平，奧運更是發夢也沒有想過。」他說後頓了頓，終於展露笑容續說：「天國的母親也有被嚇一跳吧。」

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