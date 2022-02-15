北京冬奧｜華麗娃首度回應禁藥爭議　正經歷和克服艱難時期

15歲俄羅斯花式溜冰美少女華麗娃（Kamila Valieva）捲入禁藥風波，卻獲國際體育仲裁法庭（CAS）准許繼續參加今晚上演的短節目賽事，華麗娃終於打破沉默，在接受俄國電視台訪問時，坦言禁藥案讓她情緒相當低落。



在今屆冬奧因美貌加上超級實力而備受矚目的華麗娃，先前在花式溜冰團體賽創造歷史，成為史上第一位在奧運完成四周跳的女選手，助俄羅斯奧委會（ROC）奪得金牌。

15歲俄羅斯花式溜冰美少女華麗娃捲入禁藥風波，場內場外的指控讓她情緒低落。（Getty Images）

不過隨後卻傳出藥檢呈陽性反應，國際體育仲裁法庭（CAS）召開聽證會。仲裁庭認為雖然藥檢報告是在北京冬奧期間出結果，但距離她遞交樣本已隔6星期，因此以「檢測結果通知不及時的嚴重問題」為由，取消她的臨時禁賽令並准許她繼續出賽。

華麗娃坦言情緒無處宣洩。（Getty Images）

華麗娃在備受輿論壓力下，日前練習時疑抵不住壓力而失誤連連，更抱着教練哭成淚人，需要教練安慰。

在經歷了將近一周的外界指控和媒體壓力後，15歲的華麗娃在接受俄國電視台《Channel 1》採訪時，終於把情緒釋放出來。她坦言：「這些日子對我來說真的非常艱難，我的情緒根本無處宣洩，（對判決）我很開心，但同時也很疲累，流下幸福的淚水卻夾雜悲傷。儘管如此，我還是很開心能代表我的國家參加奧運，我會盡可能展現最好的一面。」

華麗娃日前在練習時忍不住哭成淚人。（Getty Images）

談到聽證會的過程，她透露：「我坐了7個多小時，中間只有20分鐘休息时間，我坐看着這一切，對我來說真的非常艱難，但顯然這是我得經歷和克服的一個階段。」