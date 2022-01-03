英超轉會｜韋斯咸衝歐聯失敗勢難留隊長　曼聯準備天價搶賴斯

韋斯咸近兩季打入英超前列，燃起殺入前四的希望，隊中年紀輕輕的隊長迪格蘭賴斯，是各大勁旅的獵物，倘若今季再度衝擊歐聯失敗的話，難免泛起離隊的念頭。英國《太陽報》透露曼聯準備天價購入這名英軍新星。



由莫耶斯領軍的韋斯咸，近兩季戰績提升，成為有力爭奪歐聯資格的黑馬，「鎚仔幫」今季曾經打入前四，最高位置是第3位，最近狀態稍為回落，近9輪聯賽錄得3勝2和4負，跌至第5位，僅1分落後阿仙奴。

韋斯咸力克水晶宮，力追第4位的阿仙奴。（Getty Images）

韋斯咸有力爭前四，若果取得歐聯資格，大有可能把隊長迪格蘭賴斯（Declan Rice）留下來。「鎚仔幫」領隊莫耶斯早前強調，歐聯資格並非賴斯留隊的必要，他們沒有意欲出售這名隊長，而莫耶斯工作就是建立一支更強的球隊，找來更多具質素的球員配合賴斯。

英國《太陽報》透露曼聯方面正蠢蠢欲動，正準備今夏斥資一億英鎊求購迪格蘭賴斯，但韋斯咸多次強調賴斯是非賣品。

迪格蘭賴斯是韋斯咸隊長，亦是列強虎視眈眈的球員。（Getty Images）

英超21輪賽程（注意：李斯特城對諾域治、修咸頓對紐卡素已取消）

（01美術製圖）

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