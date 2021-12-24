足球熱話｜保方談C朗與祖雲達斯的利害關係　道破歐聯失敗主因

C朗拿度無論效力任何球會，也是入球的保證，當年祖雲達斯羅致他就是為了衝擊歐聯，豈料不進則退，未能晉級至最後階段。效力「老婦人」多年的保方現身說法，直言C朗的加盟是兩面刃。
葡萄牙超級球星C朗拿度，2018年戰畢俄羅斯世界盃後，宣布加盟祖雲達斯，當時「老婦人」目標明確，引入C朗就是為了找來歐聯冠軍的最後一塊拼圖。
C朗為祖雲達斯3季出戰歐聯，首季8強止步，另外兩季在16強出局，距離歐聯冠軍的目標似是無限遠。
曾效力祖雲達斯多年的「球壇長青樹」保方，早前接受訪問時，談及C朗與祖雲達斯的利害關係。這名43歲的老將表示C朗加盟首季，祖雲達斯最接近歐聯冠軍，但當時他效力巴黎聖日耳門，不清楚隊中發生什麼事。當他回歸「祖記」後，便發現問題所在。
「我與C朗合作非常愉快，但祖雲達斯好像失去了原本的團隊DNA。」C朗技術了得，人所共知，但他需要全隊圍繞他的風格，亦不時惹來爭議，若果找不到平衡，十分容易被拖垮，保方認為當時祖記就是面對這問題，「我們在2017年亦曾打入決賽，我們擁有具經驗的球員，但當C朗加盟後，球隊所有人也像獨立單位。一支實力雄厚的團隊才有望贏得歐聯，我們做不到。」
祖雲達斯主帥艾歷尼也留意到這個問題的存在，他曾經說過：「不要理會C朗拿度，他正阻礙球隊及整間球會的發展。」
C朗「害死」祖雲達斯這個定論，保方已並非首人，老將邦路斯曾經表示隊中球員習慣成自然，以為C朗在陣就可贏波，變相在操練變得懶散，結果愈踢愈差。
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