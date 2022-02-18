體育熱話｜孫楊再開直播帶貨　一日走3場　承諾假一賠十

一月時「轉行」帶貨的中國泳手孫楊，似乎從此找到了新方向。近日他續展開直播帶貨，更一日走3場，銷售額相當驚人。
孫楊在2018年抗拒接受藥檢一案，最終被國際體育仲裁法庭（CAS）判決禁賽4年3個月，這位曾奪得3面奧運金牌的泳手，在踏入2022年作新嘗試，加入「直播帶貨」的行列。孫楊吸金力驚人，一月時的5小時直播就帶來1500萬人民幣銷售額。
近日這名奧運冠軍繼續吸金，並一日連開3場直播，依舊售賣化妝及護膚品。孫楊在直播期間表示，自己賣出的產品質素有保證，還承諾「假一賠十」。據指孫楊的直播除了觀眾人數穩定在幾萬人，3場直播更賣出了1449萬，根據網傳的分成比例，孫楊的收入或超過100萬人民幣。
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