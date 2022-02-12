體育熱話｜前女友爆中國男雙新星打假波　對話內容曝輸一局賺12萬

再有中國球員被爆涉賭打假波，年僅20歲的中國男雙代表邸子健，日前遭一名自稱前女友的女生在社交媒體放上「Cap圖」爆料，指邸子健曾對她自爆會故意在國際比賽中輸球、操縱賭盤，輸一局就能賺超過10萬元人民幣（約12萬港元）。



20歲的邸子健是中國男雙新星，現效力遼寧隊的他，曾在2017年亞青錦標賽贏得男雙冠軍，並在2018年世青男雙賽事封王。

邸子健是中國男雙希望。（微博圖片）

日前，據一名自稱是邸子健前女友的網民，以「萬事勝意吃好喝好身體健康長胖胖」帳號在微博上發文，指邸子健曾在聊天時抱怨遼寧隊教練差別待遇，又攻擊中國女隊友的外貌，更甚的是，他還自爆涉賭。

自稱是邸子健前女友的網民放出對話內容，指邸子健涉打假波。（微博圖片）

據聊天「Cap圖」顯示，邸子健自言會假裝輸掉第一局，第二、三局才真正發揮實力比賽，假如賠率高的話，最多一場就能賺超過10萬人民幣。對此，目前邸子健與中國羽協都沒有回應。

該網民又指控邸子健經常對女隊友評頭品足。（微博圖片）

去年11月，中國兩名羽毛球球手被指控涉賭打假波，朱俊豪被指控在2019年3月的超級100的奧爾良大師賽中，故意輸掉混雙一戰，還對非相關人士洩露球隊內部消息，藉此操縱比賽結果。另一球員張濱榕則在2019年的中國、瑞士和法國比賽中押注多達36次，最後兩人都遭世界羽聯（BWF）和中國羽協處以2年禁賽處分。

自稱前女友的網民放上多圖指控，更發文指邸子健人前人後兩個樣子。（微博截圖）