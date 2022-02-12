體育熱話｜韓速滑金牌轉籍不留後路　「中國女生靚過韓國」再引戰

北京冬奧，中國隊的入籍兵成為熱話，包括未能參賽的前韓國短道速滑名將林孝埈。他在日前與前中國代表韓天宇在網上直播時不諱言說：「中國的女生比韓國漂亮，我想與中國女生約會。」



中國短道速滑隊在北京冬奧奪金後，前韓國冬奧金牌林孝埈即在社交媒體恭喜新隊友，轉籍後本來已在韓國網民心中留下「叛徒」罪名，如今在韓國被取消資格失金後，再度燃起韓國網民的怒火。

前韓國短道速滑名將林孝埈（左）在網上直播再引起韓國網民攻擊。（微博圖片）

林孝埈未有因為受到韓國網民攻擊而停止表達對中國的愛，在內地甚受網民喜愛的他，周四（10日）與前中國短道速滑代表韓天宇一起做網上直播，其間韓天宇問他韓國女生與中國女生有什麼不同時，林孝埈表示：「我真心覺得，中國的女生比韓國的漂亮，我想要與中國女生約會。」

林孝埈轉籍中國後未能出戰今屆冬奧，卻因發言成為冬奧話題人物。（微博圖片）

連微博的網民也嘲諷他不給自己留後路，而消息傳到韓國後，當然再引起韓國網民不滿，痛斥他簡直是「噁男」，韓國論壇「the qoo」有人回應「中國女人也應該有眼睛」、「你媽也是韓國人」、「那不過是中國的美顏濾鏡效果」等，更叫他「中國人先生，你就別再提韓國了」。

林孝埈曾在2018年平昌冬奧為韓國奪得短道速滑冰男子1500米金牌。（Getty Images）

林孝埈在直播中又透露，因為訓練日程密集，沒甚麼機會結識女生，又稱自己近日都會在練習後努力學習中文。

由於轉籍後需「過冷河」，必須以新國籍參加國際賽後滿3年才能參加奧運，因此林孝埈無緣今屆北京冬奧，不過他稱職地當起中國隊的「啦啦隊」，不時在社交媒體為中國隊打氣。