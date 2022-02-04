體育熱話｜同人唔同命　中國男籃着美國國旗外套下場慘烈

中華台北速度滑冰女將黃郁婷日前身穿中國隊服練習的影片，引來軒然大波；中國男籃代表趙睿曾發生類似事件，兩人的下場大為不同。
黃郁婷穿中國隊服惹來爭議後，發文指出「在運動界裏，我們沒有國籍之分」，引爆外界怒火，網民要求取消她的代表資格。事後，中華台北奧委回應，黃郁婷已致歉，將不會撤銷她的資格。今日舉行的北京冬奧開幕禮，黃郁婷更獲任為持旗手。
不過，類似事件曾發生在中國運動員身上，結局相當不同。
2019年男籃世界盃，中國代表趙睿在離開酒店時，穿上了心口印有美國國旗的美國隊外套，被拍下照片上傳到網路後，不僅遭中國網民抨擊，更因此事被籃協處罰，2019年至2021年期間，兩次國家隊集訓都未有入選名單。
趙睿當時也在社交媒體回應，他說：「我需要努力成熟的面對無心的行為和嚴謹的各位」，字裏行間似是暗指不認為穿上美國隊隊服有問題。
據悉，曾有中國球評證實，趙睿落選的原因不是表現不佳，而是當時穿了美國隊外套踩到紅線，而遭到籃協處分。
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