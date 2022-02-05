體育熱話｜祖高域終「屈服」接種疫苗　傳拿度澳網封王成催化

祖高域在上月因拒接種疫苗而在澳網引起一連串風波，兩度遭取消簽證後，更因不接種疫苗而隨時無法參加其他國際大賽。
但西班牙《馬卡報》近日報道，祖高域自傳作者Daniel Muksch指出，該塞爾維亞球王已「屈服」準備接種疫苗。
祖高域因簽證遭取消而被澳洲當局遞解出境，無法參加澳網，最終封王的拿度（Rafael Nadal）較祖高域率先達成生涯第21個大滿貫冠軍，創下歷史。
據祖高域的自傳作者Daniel Muksch透露，這位塞爾維亞網球巨星已準備「屈服」，接種疫苗。Daniel Muksch向西班牙《馬卡報》說：「根據我從他身邊人聽到的消息，我認為他正準備接種疫苗。」他續說：「也許澳網決賽（的結果）促成了那個決定，很可能是受到拿度的21個大滿貫所刺激。」
祖高域因拒打疫苗而錯過爭奪第21個大滿貫冠軍的機會，世界排名第一之位亦出現暗湧——
日前ATP已公布祖高域在2月21日舉行的杜拜公開賽名單上，假如他接種疫苗的消息屬實，這名34歲球王便可以參加最近的兩場ATP 1000分大師賽，包括印第安泉和邁阿密大師賽。
這也意味，祖高域或許極渴望力保世界第一的球王地位，他必須至少參加一項美國賽事，以防止被排名第二、澳網亞軍的麥維迪夫超越他成為新任世界第一，麥維迪夫落後祖高域890 分，前者將參加2月7日的鹿特丹公開賽，冠軍將獲得500分。
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