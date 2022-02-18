空手道｜劉慕裳新賽制下首戰輕鬆取勝　無敵姿態出線8強

東京奧運銅牌劉慕裳周五（18日）出戰空手道超級聯賽（K1）阿聯酋富查伊拉站，在女子個人形分組賽連贏兩場出線，將在今晚10時15分爭奪4強席位，周日將上演獎牌戰。



劉慕裳（Grace）在去年東京奧運、世錦賽和亞錦賽勇奪3面銅牌後，返港小休便返回美國邁阿密的訓練基地受訓，她在周三由美國飛抵富查伊拉備戰今站賽事。

劉慕裳今日出戰2022年首個賽事，連贏兩場殺入8強。（Getty Images）

世界排名第5的劉慕裳，在今站被列為第3種子，身處第2組的Grace在早上的分組賽，先後擊敗意大利的Noemi Nicosanti以及西班牙的Lidia Rodriguez Encabo，兩連勝姿態晉身半準決賽。她將於今晚與2014世錦賽銅牌的德國選手Jasmin Juettner爭入4強，力爭殺入周日的獎牌戰。

劉慕裳將在今晚爭入4強。（Getty Images）

劉慕裳在出賽前於Facebook分享，指今季空手道超級聯賽採用新賽制，參賽選手先分入8個小組作賽，每組最多4位選手，分組賽中亦不會出現來自同一國家的選手對賽。

小組首名出線選手將會分4組對決，爭奪4個準決賽席位，而從小組賽出線後，每輪都採用一對一直接淘汰。新賽制下，除了決出金、銀牌各一外，同樣有兩位選手可得銅牌。