祖高域坦承行為自私　以更強大決心重返網壇　劍指巴黎奧運｜網球

世界球王祖高域（Novak Djokovic）因拒打疫苗遭澳洲政府遣返，事隔一個多月，他已逐漸面對各大媒體，並準備好重返網壇。日前他接受塞爾維亞媒體訪問時，談到在染疫後仍接受媒體採訪甚至出席公開活動，對此感到後悔，坦言行為「自私」。
祖高域去年12月確診新冠肺炎，卻在染疫後接受了法國《隊報》訪問，當天的採訪照片成為違反防疫規定的「鐵證」，也是他其後在澳洲敗訴、遭驅逐出境的原因。
祖高域在塞爾維亞媒體《RTS》最新專訪中表示：「我承認接受《隊報》的訪問是自私的，是我個人的錯誤。我理解所有的批評者，知道不是所有人都會原諒我。」
他指很尊重《隊報》的記者Franck Ramella，由於之前已推遲了採訪好幾次，當他抵達貝爾格勒時才發現自己確診，因此採訪期間一直戴上口罩，也保持社交距離。
問到為何再在出發澳洲前，於社交媒體高調宣示「獲得醫療豁免權」，他解釋指「很重視誠實」，希望一切能公開、透明。
祖高域坦言不後悔發了貼文，也不知道如果不發，後來的結果會不會有所不同。
雖然面臨三年不得入境澳洲的窘境，但祖高域仍然希望在未來能重返澳網參賽，「我會永遠記住在墨爾本的美好，無論是職業生涯還是個人生活，我在澳網都有過很多美好的回憶。」
此外，他認為人生中沒有事情是絕對的，但他覺得自己原本在今年澳網的奪冠機會甚高，他說：「出於對其他球員和冠軍拿度的尊重，我不敢說我只要參賽就能取得冠軍，但我想我是很有機會的。」
該塞爾維亞球星坦言，這次入境風波的確留下了不少影響，但他決心以更強大的方式重返網壇。他劍指2024年巴黎奧運，渴望為塞爾維亞奪得金牌。
目前祖高域正在杜拜備戰ATP 500錦標賽，賽會沒有強制接種疫苗政策。
網球｜費達拿世界排名錄21年最低 祖高域無緣澳網仍穩坐「一哥」祖高域風波後續 交檢測報告申豁免入境惹偽造疑雲祖高域有意出戰2023澳網 澳網總監指餘波未了因溝通不良F1｜人少好辦事？ 澳洲站防疫一刀切 避免祖高域式尷尬祖高域成反面教材 澳洲提醒11屆世界衝浪冠軍接種疫苗沒例外祖高域終極上訴被駁回法院頒布理由 留澳有機會引致病毒傳播英媒：祖高域考慮控告澳洲政府不當對待 或要求賠償約3400萬元祖高域拒接種原來涉「利益衝突」 英媒揭投資研發非疫苗療法