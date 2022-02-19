祖高域坦承行為自私　以更強大決心重返網壇　劍指巴黎奧運｜網球

世界球王祖高域（Novak Djokovic）因拒打疫苗遭澳洲政府遣返，事隔一個多月，他已逐漸面對各大媒體，並準備好重返網壇。日前他接受塞爾維亞媒體訪問時，談到在染疫後仍接受媒體採訪甚至出席公開活動，對此感到後悔，坦言行為「自私」。



祖高域去年12月確診新冠肺炎，卻在染疫後接受了法國《隊報》訪問，當天的採訪照片成為違反防疫規定的「鐵證」，也是他其後在澳洲敗訴、遭驅逐出境的原因。

祖高域坦承染疫後違反規定的行為「自私」。（Getty Images）

祖高域在塞爾維亞媒體《RTS》最新專訪中表示：「我承認接受《隊報》的訪問是自私的，是我個人的錯誤。我理解所有的批評者，知道不是所有人都會原諒我。」

他指很尊重《隊報》的記者Franck Ramella，由於之前已推遲了採訪好幾次，當他抵達貝爾格勒時才發現自己確診，因此採訪期間一直戴上口罩，也保持社交距離。

祖高域遭澳洲政府驅逐出境，無緣爭取個人第21個大滿貫冠軍。（Getty Images）

問到為何再在出發澳洲前，於社交媒體高調宣示「獲得醫療豁免權」，他解釋指「很重視誠實」，希望一切能公開、透明。

祖高域坦言不後悔發了貼文，也不知道如果不發，後來的結果會不會有所不同。

拿度比祖高域率先達成生涯第21個大滿貫冠軍，創下歷史。（Getty Images）

雖然面臨三年不得入境澳洲的窘境，但祖高域仍然希望在未來能重返澳網參賽，「我會永遠記住在墨爾本的美好，無論是職業生涯還是個人生活，我在澳網都有過很多美好的回憶。」

此外，他認為人生中沒有事情是絕對的，但他覺得自己原本在今年澳網的奪冠機會甚高，他說：「出於對其他球員和冠軍拿度的尊重，我不敢說我只要參賽就能取得冠軍，但我想我是很有機會的。」

祖高域已在杜拜備戰，與小球迷合照。（IG@timmy_superstar）

該塞爾維亞球星坦言，這次入境風波的確留下了不少影響，但他決心以更強大的方式重返網壇。他劍指2024年巴黎奧運，渴望為塞爾維亞奪得金牌。

目前祖高域正在杜拜備戰ATP 500錦標賽，賽會沒有強制接種疫苗政策。