網球｜費達拿世界排名錄21年最低　祖高域無緣澳網仍穩坐「一哥」

拿度日前在澳網奪冠，完成史無前例大滿貫21冠壯舉，亦敵亦友的費達拿則在ATP最新公布的男單世界排名，下滑13位至世界第30，是他近21年來最低位。
費達拿在去年8月第三度進行右膝手術，目標在今年夏天回歸網壇。今年將迎來41歲的費達拿，自2001年首度世界排名打入前20以來，今周在相隔21年後，再跌出世界前30名。
生涯曾奪得20個大滿貫男單冠軍的「費天王」，在當代網壇以全面性打法見稱，更與拿度、祖高域並稱為網球壇「三巨頭」。
重溫拿度澳網封王：
+5
塞爾維亞球王祖高域即使無緣澳網，今周仍在ATP世界排名佔據第一名，長達第358周，澳網亞軍麥維迪夫排第二，隨後是阿歷山大薩維列夫（Alexander Zverev）、施斯柏斯（Stefanos Tsitsipas），21冠的拿度則列第5。
澳網︱黃澤林祝賀「院長」拿度封王 大讚對方為史上最佳球手澳網︱拿度奪21冠後稱「我不知說什麼好」 麥維迪夫落敗不失幽默澳網︱拿度力戰逾5小時反勝麥維迪夫 史上首人奪第21次大滿貫澳網｜芭迪重返高峰因「細威」一條短訊 封后背後還有一名閨蜜澳網｜黃澤林拍檔打到對手抽筋膺雙冠王 賽後一個舉動獲大會讚揚澳網｜一姐芭迪成44年首人主場封后 歌蓮絲錯失追平良機澳網｜黃澤林攜盃四處打卡 偕拿度拍攝紀念照兼打氣