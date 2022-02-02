網球｜費達拿世界排名錄21年最低　祖高域無緣澳網仍穩坐「一哥」

撰文：葉詩敏
出版：更新：

拿度日前在澳網奪冠，完成史無前例大滿貫21冠壯舉，亦敵亦友的費達拿則在ATP最新公布的男單世界排名，下滑13位至世界第30，是他近21年來最低位。

費達拿在去年8月第三度進行右膝手術，目標在今年夏天回歸網壇。今年將迎來41歲的費達拿，自2001年首度世界排名打入前20以來，今周在相隔21年後，再跌出世界前30名。

澳網｜兩大老對手齊賀拿度創歷史　費達拿：榮幸與你一同戰鬥
費達拿在去年8月進行右膝手術後休養，目標在今年夏天回歸網壇。（Getty Images）

生涯曾奪得20個大滿貫男單冠軍的「費天王」，在當代網壇以全面性打法見稱，更與拿度、祖高域並稱為網球壇「三巨頭」。

費達拿與拿度在網球場縱然是宿敵，但二人惺惺相惜。（資料圖片／Getty Images）
澳網｜祖高域即將退位　麥維迪夫有望2月成為新球王

重溫拿度澳網封王：

+5

塞爾維亞球王祖高域即使無緣澳網，今周仍在ATP世界排名佔據第一名，長達第358周，澳網亞軍麥維迪夫排第二，隨後是阿歷山大薩維列夫（Alexander Zverev）、施斯柏斯（Stefanos Tsitsipas），21冠的拿度則列第5。

澳網︱黃澤林祝賀「院長」拿度封王　大讚對方為史上最佳球手澳網︱拿度奪21冠後稱「我不知說什麼好」　麥維迪夫落敗不失幽默澳網︱拿度力戰逾5小時反勝麥維迪夫　史上首人奪第21次大滿貫澳網｜芭迪重返高峰因「細威」一條短訊　封后背後還有一名閨蜜澳網｜黃澤林拍檔打到對手抽筋膺雙冠王　賽後一個舉動獲大會讚揚澳網｜一姐芭迪成44年首人主場封后　歌蓮絲錯失追平良機澳網｜黃澤林攜盃四處打卡　偕拿度拍攝紀念照兼打氣
網球
網球大滿貫
ATP
澳洲網球公開賽（澳網）
祖高域
拿度
費達拿