祖高域有意出戰2023澳網　澳網總監指餘波未了因溝通不良

塞爾維亞網球手祖高域被澳洲當局取消簽證及驅逐出境，澳網總監Craig Tiley表達了看法，更指該世界球王有意參加2023年澳網。
祖高域在澳網開打前被撤銷簽證、驅逐出境，無緣澳網四連霸，更3年被禁入境澳洲。其律師團更有意控告澳洲政府。澳網總監Craig Tiley對澳洲媒體《ABC》表示，認為主要原因是與祖高域溝通不良。
據《ABC》報道，Craig Tiley認為這場風波與「狀況不斷改變」、「溝通不良」有很大關係，他說：「有太多矛盾與複雜的資訊，就連判決結束後的過去一周，事態也不斷變化。」
Craig Tiley透露祖高域有意出戰明年澳網，「他今年不能打，但那顯然是他的希望，他始終是世界第一的球員，而他真的很喜歡澳網。」不過，祖高域目前遭遣返後面臨3年不得入境澳網的規定，早指有指他能用《不可抗力與同情條款》（Compassionate and Compelling）向澳洲政府申請簽證豁免。
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