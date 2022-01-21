祖高域成反面教材　澳洲提醒11屆世界衝浪冠軍接種疫苗沒例外

撰文：葉詩敏
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在祖高域因拒打疫苗所衍生的一連串簽證風波後，澳洲衞生部長亨特（Greg Hunt）也對接種疫苗表示明確立場，他認為世界衝浪冠軍史萊特（Kelly Slater）若不接種疫苗，也不得入境澳洲參加世界衝浪聯盟錦標賽。

兩場世界衝浪聯盟錦標賽將在4、5月於澳洲維多利亞州和西澳州舉行，11次世界冠軍的史萊特至今尚未透露其疫苗接種狀況，因此目前尚不清楚這位49歲衝浪巨星會否參賽。

11次世界衝浪冠軍史萊特仍未知會否出戰在澳洲舉辦的兩場世界衝浪聯盟錦標賽。（Getty Images）

祖高域在一月初赴澳洲前取得醫療豁免，以讓他能夠在未接種新冠疫苗的情況下前往澳洲參賽，惟抵澳後被政府取消簽證，最終在敗訴後被逐出境，整件事件引起全球關注。

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史萊特參賽成疑，澳洲衞生部長亨特重申人人平等，沒打疫苗便不能出賽。（Getty Images）

衝浪好手史萊特雖沒有明言反疫苗，但就曾在去年10月於Instagram發文，指「比99%醫生更清楚怎樣做才健康」。澳洲衞生部長亨特重申立場說道：「我認為我在祖高域的案件中已清楚表明，沒有接種疫苗就不能比賽。」他補充指：「很簡單，無論是哪種運動，我們都要公平，希望史萊特能接種疫苗，我希望他能參賽。」

事實上，世界衝浪聯盟並沒有強制要求選手接種疫苗，僅建議他們該接種疫苗，否則將需面對「無法避免的挑戰」。

世界衝浪聯盟並沒有強制要求選手接種疫苗。（Getty Images）
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