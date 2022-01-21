祖高域成反面教材　澳洲提醒11屆世界衝浪冠軍接種疫苗沒例外

在祖高域因拒打疫苗所衍生的一連串簽證風波後，澳洲衞生部長亨特（Greg Hunt）也對接種疫苗表示明確立場，他認為世界衝浪冠軍史萊特（Kelly Slater）若不接種疫苗，也不得入境澳洲參加世界衝浪聯盟錦標賽。
兩場世界衝浪聯盟錦標賽將在4、5月於澳洲維多利亞州和西澳州舉行，11次世界冠軍的史萊特至今尚未透露其疫苗接種狀況，因此目前尚不清楚這位49歲衝浪巨星會否參賽。
祖高域在一月初赴澳洲前取得醫療豁免，以讓他能夠在未接種新冠疫苗的情況下前往澳洲參賽，惟抵澳後被政府取消簽證，最終在敗訴後被逐出境，整件事件引起全球關注。
衝浪好手史萊特雖沒有明言反疫苗，但就曾在去年10月於Instagram發文，指「比99%醫生更清楚怎樣做才健康」。澳洲衞生部長亨特重申立場說道：「我認為我在祖高域的案件中已清楚表明，沒有接種疫苗就不能比賽。」他補充指：「很簡單，無論是哪種運動，我們都要公平，希望史萊特能接種疫苗，我希望他能參賽。」
事實上，世界衝浪聯盟並沒有強制要求選手接種疫苗，僅建議他們該接種疫苗，否則將需面對「無法避免的挑戰」。
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