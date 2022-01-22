F1｜人少好辦事？　澳洲站防疫一刀切　避免祖高域式尷尬

網球巨星祖高域（Novak Djokovic）早前在澳洲引起風波，成為全球熱話，無疑令之後在澳洲舉行的體育大賽也蒙上陰霾。

一級方程式（F1）澳洲站在連續兩年因疫情取消後，今年終可望復辦，主辦方深信不會出現「祖高域式尷尬」。



祖高域一直堅拒接種新冠肺炎疫苗，他早前為參加澳網，希望透過澳網的豁免政策，避過澳洲強制入境旅客接種兩劑疫苗的規例，惟他入境後兩度遭取消簽證，又涉未有如實呈報入境前外遊紀錄，上訴亦失敗，最後遭遞解出境，風波糾纏多日，不論祖高域本人、澳網及澳洲政府，都飽受批評。

祖高域堅持不接種疫苗，使他可能錯過大部份重要賽事。（Getty Images）

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今年的F1將會在2月23至25日於西班牙巴塞隆拿作冬季測試，3月10日至12日作最後測試，隔一星期後的3月18日正式展開首站巴林站，澳洲站4月8至10日在墨爾本上演。

澳洲站主辦方代表Andrew Westacott表示，不擔心祖高域的情況會在F1出現：「我們定下的規則很簡單，就是完全跟從澳洲的政策。」這意味所有參加者，無論車手、工程師、技師、工作人員，都必需遵守澳洲的入境政策，接種兩劑疫苗方可入境。

澳洲防疫政策相當嚴謹，來自澳洲的F1車手歷卡度正因此而在2020至2021年間，整整一年半未曾返回家鄉。（Getty Images）

Andrew Westacott續指，在祖高域風波出現前，F1澳洲站的所有安排早已落實，「無論是F1或國際車聯（FIA）都已清楚了解守則，這些守則也會列入賽事規則，我很有信心（有關人士）入境會很輕鬆。」

網球、足球、籃球等運動員眾多的項目，不少球手都表明反對疫苗、也拒絕接種；但F1只有20名參賽車手（不計算後備車手），而在一年需走遍全球多國之下，大半車手都曾「中招」，所有車手都表明支持接種疫苗，他們去年亦一同透過官方影片宣傳疫苗。據F1資料顯示，大部份車隊在2021年已全員接種疫苗。

F1只得20個車手席位，在防疫方面或是「人少好辦事」。（Getty Images）

F1除在每個比賽周緊密檢測，任何檢測結果陽性的車手或工作人員都不得進入賽道，必需自我隔離；同時要求所有會進出Paddocks（指車庫後方通道及車庫上方房間等只有持通行證者方可進入的重要地方）的職員，必需接種疫苗，否則不可在賽事工作，去年醫療車車手雲達馬維（ Alan van der Merwe）便因此缺席數站比賽。

Andrew Westacott表明，澳洲站將採取「零容忍」政策，「我會說，今年賽事取消的機會是零。」