祖高域拒接種原來涉「利益衝突」　英媒揭投資研發非疫苗療法

祖高域周日（16日）遭澳洲取消簽證、驅逐出境，無緣參加澳網並四連霸夢碎，一切原因歸於他堅持拒打疫苗。近日他被英媒爆料指他是一間丹麥生物科技公司「QuantBioRes」股東，此公司在開發一種不涉及疫苗接種治療新冠肺炎的方法。



祖高域在澳洲的入境風波在過去十多天引起全球關注，英媒跟進事件並在周三（19日）有新進展。據《衛報》報道，祖高域與妻子入股了一間丹麥生物科技公司，他們有該公司80%股份，祖高域佔40.8%，妻子佔39.2%。

祖高域在風波後日前已被澳洲逐出境。（美聯社）

丹麥生物科技公司「QuantBioRes」負責人Ivan Loncarevic向路透社證實，二人的入股時間約在2020年6月，投資金額未被公開。不過，當中最讓人吃驚的是，這間公司傳出正在研發抑制新冠肺炎的新方式，不免讓人聯想到該網球巨星堅持不接種疫苗，是否與此公司有關。

據外媒指出，祖高域是一間丹麥生物技術公司「QuantBioRes」股東。（截圖）

據悉，該公司計劃在今年於英國開始進行藥物臨床實驗，Ivan Loncarevic透露這次研發的是治療新冠肺炎的藥物，與疫苗沒有任何關係。他透露目前大約有11名研究人員，分佈在丹麥、澳洲和斯洛文尼亞，研究這種非疫苗的治療方法。