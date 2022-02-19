北京冬奧｜華麗娃不參與冰上匯演　返回俄羅斯終現歡顏

女子花式溜冰個人賽引發今屆北京冬奧最揪心一幕，金牌的舒查巴高娃不見喜悅，銀牌的托路索娃只有憤怒，禁藥風波主角華麗娃更是淚如雨下。

事隔一天，華麗娃提早返回俄羅斯，她終把悲傷留在北京，在市民到機場迎接下，展現近日難得的歡顏。



花式溜冰今天（19日）煞科，一眾前列選手將會再次現身參與冰上匯演，位列女子個人賽第4名的華麗娃提早離開傷心地，今早已隨代表團返回俄羅斯。數十名市民在機場迎接，華麗娃接過花束後向市民揮手，終現一絲笑容。

華麗娃今早返回俄羅斯。（美聯社）

華麗娃的禁藥事件引發牽然大波。在這名15歲少女承受巨大壓力，最終於自由滑失手連連而三甲不入，只得「梗頸四」後，三名俄國女將以及教練杜芭列絲（Eteri Tutberidze）的反應成為全球焦點。先是杜芭列絲在華麗娃哭着離開冰場後，沒有第一時間安慰扶持，反而質問對方「為何放棄戰鬥」；繼而是托路索娃得悉自己在比賽中完成5次四周跳後，依然金牌旁落，在場邊哭鬧「我永不再溜冰，我討厭這個運動」；憑穩定表現勇奪金牌的舒查巴高娃，坐在等候室時也斯人獨憔悴，完全沒有奧運摘金的興奮。

競技體育的冷漠與殘酷，在4個橫跨3個十年的俄羅斯女子身上，正活脫脫地呈現，連國際奧委會會長巴赫也公開批評，要求俄羅斯政府檢視杜芭列絲冷血的訓練手法。事件升溫至國際層面，克里姆林宮反指，嚴格的教練在高水平運動中是勝負關鍵。

華麗娃今屆冬奧未能站上頒獎台，更身陷禁藥風波，外界估計她難逃被清洗的命運。（美聯社）

托路索娃整套自由滑動作難度極高，但最終只得銀牌，她賽後憤怒咆哮。（Getty Images）