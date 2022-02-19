北京冬奧｜華麗娃教練遭奧委會主席怒批冷血　疑恐怖手法練出冠軍

年僅15歲的俄羅斯花式溜冰選手華麗娃（Kamila Valieva），在北京冬奧期間被驗出體內有禁藥成份，惟國際體育仲裁法庭終判她可續戰。最終華麗娃在女子花式溜冰自由滑時失準，僅得「梗項四」。

華麗娃賽後遭教練苛責，更崩潰痛哭，事件引來極大迴響，國際奧委會主席巴赫（Thomas Bach）直指教練「冷血」要求俄羅斯政府檢視，卻遭克里姆林宮狠狠反駁，原來這位教練大有來頭。



華麗娃在冬奧自由滑連環失準。（Getty Images）

本身女子花式溜冰金牌大熱的華麗娃，以短節目第一名晉級後，卻在自由滑連番跌倒、落淚，未料一回到場邊，就被教練杜芭列絲（Eteri Tutberidze）大興問師之罪，怒道：「你為何放棄了？給我解釋，為什麼？為什麼你完全放棄了？那個跳躍後你就放棄了。」本已痛哭的華麗娃顯得更崩潰。

杜芭列絲已「包攬」兩屆奧運的女子花式溜冰金牌及銀牌，她過往教出過2018冬奧金牌薩姬杜娃（Alina Zagitova）、銀牌梅德韋傑娃（Evgenia Medvedeva）、今屆冬奧金牌舒查巴高娃（Anna Shcherbakova）、銀牌托路索娃（Alexandra Trusova ），全都是非常年輕便已橫掃青年甚至成年獎項，也作出其他國家選手無法企及的高難度跳躍動作，破盡世界紀錄，惟杜芭列絲的執教手法過往曾多次遭批評。

華麗娃一完成自由滑，已遭教練杜芭列絲苛責。（Getty Images）

法國知名滑冰教練克安亞（Romain Haguenauer）指杜芭列絲的手法是「虐待式、形同軍訓」，有報道指她常逼運動員捱餓、缺水，即使受傷也不會調低訓練強度，她訓練的運動員更有不少在18歲或之前就因嚴重傷患退役，以「美少女戰士」演出成名的奧運銀牌梅德韋傑娃，去年底也在22歲時因嚴重的脊椎傷患而結束生涯。

不過杜芭列絲在2018年作為花式溜冰教練的成就，令她獲頒俄羅斯總統普京頒發國家獎；其女兒Diana Davis今屆冬奧亦有參加雙人滑，獲第14名。

「俄國月野兔」驗出脊椎神經病變 背痛加劇阻礙開季

國際奧委會主席巴赫隨後在記招上稱，看到華麗娃受不住壓力而在冰場上崩潰，最終卻遭教練苛責，必需認真檢視，「當我看到她的教練隨後如何對待她，感覺真的很冷血，他們沒有安慰她，氣氛更是冰冷。若你嘗試理解他們的肢體語言，感覺就更糟，因為他們的動作就像在否定她。」

不過《路透社》報道指，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）周五（18日）在一記招上反駁巴赫的指控，反指「巴赫本身在體育世界就很專制」，並稱尊重但不認同其意見，「他不喜歡我們教練的嚴苛，但人人都明白，教練的嚴格在最高水平運動中，是獲勝的關鍵。」

「而且，我們的運動員的確在贏，所以不如專注為我們的冠軍和獎牌得主驕傲吧。華麗娃只得第四，但在高水平運動，最強者才能得勝。」

華麗娃禁藥爭議相關報道：