北京冬奧｜俄羅斯釀15歲天才少女悲劇　美媒分析難逃被清洗命運

北京冬奧女子花式溜冰，周四晚賽果出現轉折，捲入禁藥風波的15歲俄羅斯奧委會選手華麗娃，在自由滑嚴重失準痛失獎牌，外媒分析認為這是一場悲劇，如無意外這將是年僅15歲的華麗娃，生涯最後一場奧運。



15歲的華麗娃在禁藥陰霾下痛失獎牌，美國雅虎體育文章指，俄羅斯在過去多屆奧運違反禁藥規則，最終讓一名15歲才華洋溢的小女孩，承擔全世界的怒火，文中提出：「她承受不住壓力，一個手抱毛公仔的孩子，從小就把教練的話視為法度，以奧運金牌衡量一個人的唯一價值。她能承受世界對她如此程度的蔑視嗎？」

15歲的華麗娃自於團體賽摘金後，捲入禁藥風波而備受全球注目。（Getty Images）

美國NBC則以「假如歷史可借鏡，這是15歲的她奧運告別作」為題，指出俄國女子花式溜冰競爭非常激烈，已連續4屆奧運沒有選手重複出賽。

該文引述專家看法，儘管華麗娃才15歲，但今屆已遭受巨大的精神打擊，而且出名嚴格的教練Eteri Tutberidze還有更年輕的學生、14歲的Adelia Petrosyan，足以成為俄羅斯女隊的下一個新星；指華麗娃恐怕難逃遭「清洗」的命運。

不少人質疑人稱「冰雪女王」的教練Eteri Tutberidze（金髮）嚴格教學。（Getty Images）

據法新社報道，人稱「冰雪女王」的Tutberidze雖然以往訓練出多名俄國青少年選手成為世界級好手，惟同時有人質疑她嚴格的教學。

華麗娃在禁藥風波中仍獲出賽資格，備受各方質疑而面臨巨大壓力，在昨晚的自由滑決賽數度摔倒，對過去一年表現優秀的她來說極不尋常。然而，賽後教練Tutberidze不留情責罵傷心的華麗娃：「為什麼放棄？為什麼停止戰鬥？解釋一下。」外媒質疑華麗娃也將成被放棄對象。

隨後在等待比分時，Tutberidze把手放在華麗娃的肩上，後者卻倒向另一名教練懷中痛哭。

華麗娃傷心倒向另一名教練懷中痛哭。（Getty Images）

17歲的舒查巴高娃無負世界冠軍之名，表現實至名歸，奪金而回。（美聯社）

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