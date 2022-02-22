中國女排新帥上任　09年曾引咎辭職　二度執教先面對朱婷缺席隱憂

中國國家體育總局排球運動管理中心農曆新年間公布，蔡斌接替郎平再任中國女排主教練。現時55歲的蔡斌是二度執教國家隊，然而今次上任後隨即展開換血。



蔡斌2月頭正式上任，首要任務為安排中國女排的訓練營及入選名單。根據女排官方名單，此次訓練營只有袁心玥、丁霞及龔翔宇三名里約奧運冠軍，其餘64人較多為新面孔。

現時55歲的蔡斌是二度執教國家隊。（中國女排官網）

蔡斌在2009年首度執起「女長城」教鞭，但同年在亞洲賽不敵泰國隊屈居亞軍，翌年3月請辭，因此普遍內地對他回歸一事，評論好壞半參。在後郎平年代要殺出血路，蔡斌將面對巨大壓力，他首項賽事任務是帶領球隊在9月杭州亞運衛冕。

此次訓練營只有袁心玥、丁霞及龔翔宇三名里約奧運冠軍，其餘64人較多為新面孔。（中國女排官網）

奈何兩屆奧運王牌的朱婷，將於4月份赴美接受腕傷手術，醫生預計恢復期需5至8個月，這也意味朱婷將缺席2022年的全部比賽。上任之初蔡斌就缺乏這名球星，部署上面臨球隊進攻核心的難題。

朱婷玩直播回應網友問題，效果跟表情多多：（按圗放大）

（Getty Images）

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