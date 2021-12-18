體育熱話｜比利時女排前隊員爆教練5宗罪　皇馬鋼門胞姊亦受害

比利時女排的3位前國家隊成員近日挺身指控國家隊主教練布魯克（Gert Vande Broek），在執教時對球員作出人身攻擊、騷擾、身體羞辱，令球員長期活在焦慮氣氛中，惟比利時排球協會不以為然，指肯定布魯克對女排的貢獻和給予他信任。



比利時女排爆出欺凌醜聞，是源於12月初一部比利時女排的紀錄片「獲勝者的獎品」（The Winner’s Prize）中，3位國家隊球員指控教練情感上欺凌，包括侮辱、人身攻擊和騷擾等。

比利時女排前國手對教練提出欺凌控訴。（Getty Images）

據《World Volley》報道， 比利時女排快攻手Freya Aelbrecht在訪問中提出控訴，「不是身體上的施虐，而是情感上的，那是權力的展示、控制。教練和工作人員會大聲吼叫，在團隊中散布恐懼。」她甚至大聲朗讀出手機上幾篇教練對她的人身攻擊：「你是肥胖、懦弱的婊子、笨蛋、在夜店跳舞的妓女。」

布魯克被指情感上施虐，權力的展示、控制、人身攻擊。（Getty Images）

她透露在2013年歐錦賽半決賽失利後，球員被教練辱罵了兩個小時，「他甚至令團隊相信我不夠好，這對我來說是最難受的。」

除了Aelbrecht，皇馬門將高圖爾斯胞姊、曾獲頒歐錦賽最佳自由球員的Valerie Courtois亦指誰不遵循教練，職業前景便會被埋葬。二人數出布魯克的5宗罪：「製造焦慮氣氛、侮辱、人身攻擊、身體羞辱、騷擾。」

現役的比利時女排隊長Ilka Van de Vyver（中）亦證實指控屬實。（Getty Images）

比利時排協對於前國手的指控發出聲明，指布魯克自從2008年執教比利時女排以來，一直都兢兢業業，從選拔年輕隊員開始提升她們技術水平，讓比利時女排在體能、精神和戰術等方面進步，比利時排協主席公開支持布魯克，表示不會追究此事，並繼續對其給予信心，完成進軍奧運的夢想。

比利時女排在布魯克帶領下屢創佳績，排總對欺凌指控不以為然。（Getty Images）

事實上，布魯克是比利時女排的功臣，帶領球隊13年戰績輝煌。2013年歐錦賽上，他帶領比利時女排從過去歐錦賽8強不入，勇闖季軍戰擊敗衛冕的塞爾維亞女排，首次奪得歐錦賽獎牌。一年後，比利時在世錦賽力壓波蘭，從歐洲區資格賽脫穎而出。今年，在世界女排聯賽預賽中，領軍擊敗了張常寧率領的中國女排，是比利時首次戰勝中國，最後8強止步。

醜聞傳出後，比利時女排隊長Ilka Van de Vyver出面指證教練的欺凌行為屬實，並宣布退出國家隊，「我不想在這種氣氛下繼續效力，若有新的教練取代布魯克，我才會考慮重返國家隊。」