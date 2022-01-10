中國女排招聘主教練　郎平成甄選專家組成員　農曆新年前公布結果

中國女排去年在東京奧運黯然出局，未能衛冕，「女長城」這樣成績送別一代郎平，眾人淚流滿面一幕歷歷在目。

就在「後郎平」年代的開始，國家體育總局排球運動管理中心發布招聘中國女排主教練的公告，郎平連同前主帥之一的陳忠和成為甄選專家組成員，以另一個方式振興「女長城」。



由於東京奧運延期至去年舉辦，郎平的執教合約亦順延到2021年才結束。就在東京奧運最後一場比賽完成後，郎平向球隊告別，公開表明了自己不再出任中國女排主帥。自去年8月後，外界就對新任中國女排主帥議論紛紛，至今日才有招聘消息。

中國女排在東京奧運出局後向郎平90度鞠躬致謝。（新華社）

國家體育總局排球運動管理中心今日發布該職位的招聘公告，強調「為加強中國女排隊伍建設，圓滿完成2022年杭州亞運會、2022年世錦賽、2023年世界杯和2024年巴黎奧運會備戰參賽任務」，因而招聘新一屆國家女排主教練。

【中國排協在官網發表文章《中國女排為何兵敗東瀛》】

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國家體育總局排球運動管理中心也公布了主教練的入職條件，包括「擁護中國共產黨的領導，愛黨愛國，堅持黨和國家的利益高於一切」、「敢於嚴格訓練、嚴格管理；具有較豐富的執教經驗和較好的執教成績」、「訓練思路清晰；重視體能訓練和科學訓練。」

▼郎平與球員情同母女 ▼

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廣大球迷對於郎平十分依戀，仍望她能繼續掛帥，不過在公告上顯示，郎平與為香港人熟悉的陳忠和擔任甄選專家組成員，意味郎平不會重返女排帥位。據指預計2022年農曆新年前，將公布新一屆主教練人選。