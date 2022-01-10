中國女排招聘主教練　郎平成甄選專家組成員　農曆新年前公布結果

中國女排去年在東京奧運黯然出局，未能衛冕，「女長城」這樣成績送別一代郎平，眾人淚流滿面一幕歷歷在目。
就在「後郎平」年代的開始，國家體育總局排球運動管理中心發布招聘中國女排主教練的公告，郎平連同前主帥之一的陳忠和成為甄選專家組成員，以另一個方式振興「女長城」。
由於東京奧運延期至去年舉辦，郎平的執教合約亦順延到2021年才結束。就在東京奧運最後一場比賽完成後，郎平向球隊告別，公開表明了自己不再出任中國女排主帥。自去年8月後，外界就對新任中國女排主帥議論紛紛，至今日才有招聘消息。
國家體育總局排球運動管理中心今日發布該職位的招聘公告，強調「為加強中國女排隊伍建設，圓滿完成2022年杭州亞運會、2022年世錦賽、2023年世界杯和2024年巴黎奧運會備戰參賽任務」，因而招聘新一屆國家女排主教練。
【中國排協在官網發表文章《中國女排為何兵敗東瀛》】
+1
國家體育總局排球運動管理中心也公布了主教練的入職條件，包括「擁護中國共產黨的領導，愛黨愛國，堅持黨和國家的利益高於一切」、「敢於嚴格訓練、嚴格管理；具有較豐富的執教經驗和較好的執教成績」、「訓練思路清晰；重視體能訓練和科學訓練。」
▼郎平與球員情同母女 ▼
+1
廣大球迷對於郎平十分依戀，仍望她能繼續掛帥，不過在公告上顯示，郎平與為香港人熟悉的陳忠和擔任甄選專家組成員，意味郎平不會重返女排帥位。據指預計2022年農曆新年前，將公布新一屆主教練人選。
中國女排︱朱婷直播大談戀愛狀況 休養等做手術：沒練習很不舒服東京奧運餘溫︱郎平卸任中國女排主帥前夕 排協發批評文章惹爭議東京奧運｜郎平謝幕結束中國女排大時代 拼搏精神比輸贏更重要東京奧運︱中國女排輕取阿根廷送別郎平 女將哭成淚人擁抱道別東京奧運｜郎平為中國女排提早出局負責 為未能紓解隊員重壓致歉東京奧運︱中國女排上屆金牌變初賽出局 郎平最後一舞錯在太搏？