中國女排張常寧公開唯美婚照　與籃球員吳冠希6月舉行婚禮

中國體壇金童玉女張常寧及吳冠希將於6月舉行婚禮！曾為中國出戰奧運等多項大賽的女排代表張常寧，與籃球員吳冠希今早各自在微博宣布這個消息，並與網民分享多張婚紗相，既有中式，也有西式。



兩人在微博的留言很有心思，張常寧的是「冷暖有相知，『希』樂有分享」，入面有吳冠希的「希」字；另一邊廂，吳冠希寫的是「同量天地寬，共度日月『常』」，入面就有張常寧的「常」字。

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雖然張常寧及吳冠希6月才舉行婚禮，但其實兩人早已是夫婦，於2018年8月就註冊結婚了。張常寧說：「我倆其實選擇領證相對來說還是比較突然的，因為我倆一直覺得，婚姻不能是那種在一起很多年之後覺得應該結婚了，應該在一起，時間差不多了之後的決定。而是當下真的衝動，想和這個人在一起一輩子而做的決定。所以我們經過家長同意，去領了這個證。」當年張常寧只是22歲而在CBA打波的吳冠希就比她大一歲。

26歲的張常寧及27歲的吳冠希甚有淵源，兩家人份屬世交。張常寧的父親張友生與吳冠希的父親吳衛同樣是中國男排球員，做過國家隊隊友。據內地傳媒透露，吳冠希先對張常寧有意思，剛巧張常寧的體能師轉到吳冠希那支男籃工作，吳冠希就問他索取張常寧的聯絡。

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張常寧之前在紀錄片中講過他與丈夫的愛情故事。吳冠希發給張常寧的第一條短訊是「我是冠希，江蘇男永不熄」。兩人第一次單獨見面在操場，吳冠希在帽子入面放了個喇叭播歌，所以張常寧對他的第一印象是，有個魁梧的身影伴住音樂行過來，自此張常寧就稱他為「自帶BGM（背景音樂）的男人」。

張常寧及吳冠希在2018年已經註冊結婚。（互聯網）

張常寧透露，吳冠希符合她的三大擇偶條件，分別是比她高、喜歡音樂以及喜歡笑。張常寧本身1.95米高，所以要符合高度條件並不容易，而打中鋒的吳冠希就高2.1米。她說：「他還是滿符合我的設想的，從小到大，我覺得我未來的另一半，首先第一要比我高。」

張常寧（左）是中國女排的主將。（Getty Images）

她會之前的訪問中續說：「第二是，我喜歡喜歡音樂的男孩子。因為我很喜歡聽歌、唱歌。所以我也希望另一半在這方面和我有共同語言。第三是，我喜歡愛笑的男孩子，特別是笑起來好看的男孩子。我還是比較喜歡笑起來比較有感染力的男孩子。」