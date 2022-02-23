英超︱干地親爆卡尼留隊先決條件　啜核金句令老婆躺着中槍

英超球會熱刺為留下主力射手哈利卡尼（Harry Kane）出盡法寶，主帥干地（Antonio Conte）承認自己只得3個月時間說服對方，他認為其中有一件事最為重要。



熱刺在上輪英超憑前鋒哈利卡尼絕殺，戲劇性3：2擊敗曼城，除了助球隊取得競逐下季歐冠資格的寶貴3分，也向去年夏天幾乎「撬走」卡尼的曼城「復仇」。

哈利卡尼在對曼城時直接或間接參與全部3個入球，是熱刺不可取替的主力。（Getty Images）

卡尼再度證明了自己的價值，這位28歲英格蘭射手為熱刺上陣380次，共攻入238球；他跟隊長洛里斯是陣中效力最長時間的「老臣子」，後者已為球隊披甲400場，上月更續了兩年新約。

熱刺主帥干地被問及兩人的重要性，毫不猶豫引用意大利同鄉、前費倫天拿足球總監哥維奴（Pantaleo Corvino）的金句，開了個玩笑。

他說：「揀老婆可以錯，但揀前鋒或守門員時不能錯。」不知其妻子Elisabetta Muscarello聽到後有何感想。

干地續指：「這句話是對足球最好的解釋，讓外界明白建立球隊需要什麼。他倆都是很有經驗的好球員。」

干地說揀老婆可以錯，但揀前鋒或龍門不可以，不知他老婆Elisabetta Muscarello（右）聽到有何感想。（Getty Images）

至於卡尼近日受訪時就透露，自己希望追逐舒利亞260個英超入球的紀錄；他目前還差87球，但干地對麾下甚具信心。

「他很有抱負，他是世界級，一定能做到。可是紀錄以外，錦標一樣重要，只有這樣你才能名留球會青史。」

干地言語中暗示，希望卡尼留隊。他認為只要證明自己能在卡尼的協助下贏得冠軍，就可說服對方繼續效力，「這是唯一的方法，利用我的足球知識令球員進步，贏得他們尊重。球員季尾便會做決定，所以我只得3至4個月建立這一切。」