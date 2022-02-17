英超｜熱刺只有1%能入前4　干地怨轉會失敗　「與過去的不同」

英超目前排第8的熱刺，周末要挑戰勁旅曼城，惟近期經歷了聯賽3連敗，賽前教頭干地亦對球隊有所微言。



干地上任後的熱刺起初打氣精神，9場聯賽不敗，不少球迷也對球隊重拾信心。不過「蜜月期」總會過去，在1月內3度不敵車路士後，熱刺有如「打回原形」，其後對碰修咸頓及狼隊兩戰也告負收場。

干地直指球隊爭勝心不足。（Getty Images）

面對頹勢湧現兼周末碰上曼城的壓力，領隊干地也承認在熱刺要面對的遭遇，與以往經歷截然不同。干地表示熱刺只有1%機會能打入前4：「我過去總說有1%獲得聯賽冠軍，但如今是1%取得聯賽前4。對我而言，目前的處境與我過去效力的球隊截然不同。」

干地表示熱刺只有1%機會能打入前4。（Getty Images）

曾執教車路士、祖雲達斯及國際米蘭三大勁旅，干地同樣能在首季取下錦標，然而現在為「1%」的前4可能而戰，干地直言與轉會策略有關。這名意大利教頭續道：「1月失去4名球員，都是對熱刺很重要的球員，但我們只引入兩人，就算單單看數字而不是實力，都知道陣容在削弱。」

干地對上一個冠軍為去季在國際米蘭取下意甲錦標。（Getty Images）

阿里的離隊是福還是禍？（Getty Images）

熱刺在剛剛的轉會窗送走了尼當比利（Tanguy Ndombele）、盧施素（Giovani Lo Celso）、基爾（Bryan Gil）及阿里（Dele Alli），但只從祖雲達斯買入賓坦古（Rodrigo Bentancur）和借用古路斯夫斯基（Dejan Kulusevski）。干地強調這二人與離開的球員有差異：「他們都是有潛力的年輕球員，但不是成熟的球員，這就是區別。」