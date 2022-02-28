足球熱話｜摩連奴停賽2場　巴士內風騷睇直播　隔空帶隊一樣得

羅馬教頭摩連奴與球證可謂「歡喜冤家」，無論在哪個聯賽執教，他也愛談論球證的執法，甚至賽事間大表不滿，惹來對方判罰。

就在上一輪意甲賽事，摩連奴禍從口出因而領紅被逐，昨日被罰停賽的他卻風騷地在巴士睇直播。



「寸王」摩連奴上周再展現本色，在羅馬主場2：2賽和維羅納，他怒斥球證為「祖雲達斯派來的間諜」，因此領紅被逐，其後被追加2場「波監」。

摩連奴上周怒斥球證為「祖雲達斯派來的間諜」，因此領紅被逐。（Getty Images）

昨日羅馬作客1：0斯佩齊亞，無法進入教練席的摩連奴並沒有坐在看台包廂隔空領軍，據自傳媒們也未有在場內發現摩連奴。

其後摩連奴在Instagram「解謎」，他在即時動態裏先上載了自己在巴士，輕鬆地聽音樂的影片，片中他指拍下跟着節拍搖動的腳，相當風騷。其後他再上載自己和教練組成員在巴士上開iPad睇直播的照片，意味他沒有入場並與助手通過電話交流。

摩連奴和教練組成員在巴士上開Ipad睇直播。（網上圖片）

摩連奴的停賽趣聞最經典的，莫過於2005年執教車路士對拜仁的歐聯賽事。那時候的他被停賽卻偷偷躲在更衣室。事後摩連奴承認違規，並以一慣作風自信地向記者透露，他其後藏在洗衣籃中偷偷地離開。