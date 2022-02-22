尼馬笑談32歲退役　渴望踢美職聯原因符合人設｜足球熱話

巴西球星尼馬在一個網台節目中透露，希望在退役前到美職聯踢波；被問到原因時，尼馬指美職聯有個較短的球季，他可以有3個月大假。



在最近一個網台節目上，現效巴黎聖日耳門的尼馬與前輩朗拿度對話，談及職業生涯的下一站。相比回家鄉聯賽，尼馬對美職聯更有興趣，他說：「我不知未來會不會回巴西退役……我有我的疑慮。我有更大興趣到美國踢波，這是我渴望的，至少踢一季。不過回巴西，我真的說不定，有時我想回去，有時就不想的。」

尼馬今年剛30歲。（Getty Images）

被問到原因時，尼馬解釋：「首先，它是個時間短的聯賽，所以你會有3至4個月的假期。」說罷，大家都笑了。以上季美職聯為例，常規賽在11月初完結，季後賽就踢到12月中，之後今季的美職聯就在2月底開咧。如果球隊未能躋身季後賽的話，確有3至4個月的休賽期。

尼馬在網台上透露，曾與朋友說笑32歲掛靴。（網上片段截圖）

談到退役計劃時，今月30歲的尼馬說：「我跟朋友開玩笑說過，我會在32歲掛靴。不過，這個只是說笑。我不知道的。老實說，我會踢下去，直接心理上覺得疲累。如果我心理上可以，身體上即是體能又容許的話，我覺得還可以踢多幾年。心理健康是最重要的，當我跟PSG的合約到34歲時完結，我起碼會踢到那時。」