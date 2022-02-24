足球熱話｜阿根廷球迷奇遇記　看台來歷不明「沙雨」藏悲傷故事

試想像大家在球場內專心觀戰時，上方突然飄下「謎樣之沙」，「沙雨」更持續不停地飄下來，大概會不勝其擾吧。

可是之後再掉落一張紙皮，解釋了這些來歷不明的沙子來自什麼地方，得知真相後或許再嬲唔落。



早前上演的阿根廷聯賽盃（Copa de la Liga Profesional），由名宿加高（Fernando Gago）領軍的競賽會，迎戰小阿根廷人（Argentions Juniors），結果3球淨勝對手，打開今次賽事的勝利之門。

一名觀戰球迷透過社交網站分享自己在這場比賽的奇遇，球賽進行期間，看台上方飄下一些沙子，起初該名球迷只是以為是來自球場結構本身，其後當競賽會攻入第一球後，「沙雨」便愈落愈大。當半場完成時，一塊紙皮跌下來，解開了「謎之沙」的疑團。

一名阿根廷球迷分享球場內的一則奇遇。（Twitter截圖）

另一球迷上載那張紙皮的照片，紙皮寫上殯儀館的名字，上面更有死者的名字，換言之灑在球場內的不是普通沙子，而是骨灰。

一個同在現場的球迷，以一條短片回覆上方的貼文，短片中有個老伯伯不斷從盒子中拿出骨灰，大力向看台下方灑下，這球迷幽默地說，「我吸進了一點亡者……」

從死者的名字看，應該是位男士，日期寫上2月21日，估計為近日離世。網民未再追查亡者的身份，到底他跟伯伯是一起觀戰數十年的老友記、兄弟或親屬，已無從稽考，這也算是一種另類男人的浪漫吧。

Yo respiré un poco del finado... pic.twitter.com/WZv1gjkHf7 — Diego Caló (@calodiego) February 23, 2022

阿根廷人對足球的熱愛入骨入血，至死不渝，他們深信死後將自己的骨灰灑在支持球隊的主場草地，便可永遠守護愛隊，不過這位老伯將親屬的骨灰如此向其他球迷「兜頭淋」，便不值得學習了。

類似情況已非首次發生在競賽會上，2018/19球季，競賽會贏得聯賽冠軍，一名球迷帶同祖父的頭骨在場上慶祝，更毫無忌諱地走在布宜諾斯艾利斯的街頭。

競賽會2018/19球季贏得聯賽冠軍，一名球迷帶同祖父的頭骨慶祝。（Twitter截圖）

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