足球熱話︱前曼城兵失明400天後奇蹟復出　淚灑球場：如重獲新生

曾是曼城青年軍的挪威球員艾拿布魯爾（Omar Elabdellaoui），即使因意外失明亦對足球不離不棄，一年多期間經過11次手術終恢復視力，並得以重返球場踢足90分鐘，賽後一番話賺人熱淚。



艾拿布魯爾2020年效力土超加拉塔沙雷期間，於除夕夜樂極生悲，慶祝時煙花不幸近距離爆炸，他臉部嚴重燒傷及燻黑之餘，雙眼視力亦受損。

他憶述：「我以為是眼內有什麼東西，想把它清走，但發現眼前漆黑一片。」

醫生透露，艾拿布魯爾左眼傷得不算嚴重，而右眼情況並不樂觀，只有5至10%機會能恢復視力。

艾拿布魯爾在曼城出道，亦曾效力侯城，跟哈利馬古尼及安德魯羅拔臣做過隊友。（Getty Images）

艾拿布魯爾得知消息後隨即崩潰，他表示初期自己被黑暗蠶食，連日與夜都分不清，只能聽到別人在討論自己，害怕得連睡覺也不敢。

「我左眼之後能看到一點光，但我總是在檢查它，因為我不想失去那僅有的光線。我也不想睡，因為我怕閉起眼睛後的黑暗。」

然而艾拿布魯爾十分堅強，他在這14個月期間經歷了11次手術，移植了妹妹及有心人捐贈的眼表面細胞後，終令他恢復了視力。

艾拿布魯爾恢復視力，戴上特製保護眼銀上陣。（Twitter）

他左眼已康復，而一直失明的右眼，終也重獲光明，他仍記得那難以置信的一刻。「我不知怎形容，大家能想像一下，但我相信只有經歷過的人才會明白。我閉上左眼，卻仍可看到一點右側的動作，這是一個奇蹟，從沒想過會發生，就像是上天恩賜的一樣。」

艾拿布魯爾一直訓練維持狀態，雖然他要不時滴眼藥水，也要戴上特製保護眼鏡，但他日前終在相隔400多天後復出，為加拉塔沙雷再度披甲兼踢足全場，助球隊3：2擊敗葛迪比。

艾拿布魯爾相隔400多天後復出，為加拉塔沙雷再度披甲兼踢足全場。（Twitter）

他賽後相當感動，被鏡頭捕捉到流下男兒淚，片段被歐聯官方Twitter帳號分享。

他受訪時感謝家人、教練及隊友的支持，指自己一路走來非常困難、過程中充滿掙扎，「我終於重返球場，做我最愛做的事。感覺我像重生一樣、再次出道，是我第二次夢想成真的時刻。」