華荷域祖記歐聯地標戰32秒閃電建功　阿仙奴再次躺槍︱足球熱話

祖雲達斯在冬季轉會窗買入的新兵杜辛華荷域（Dušan Vlahović），首度亮相歐聯，僅花32秒便在這項賽事地標戰取得入球。

英國《每日郵報》抵死地在標題劈頭便說「阿仙奴球迷，請迴避！」以免槍手支持者看到後會傷心，看似貼心，查實純粹想令他們更揪心。



華荷域再次證明，自己是歐洲球壇最炙手可熱前鋒之一。（Getty Images）

阿仙奴一直渴望得到這位塞爾維亞前鋒，可惜就算肯出高價收購，對方根本從來無意加盟，因為華荷域早已心有所屬。今年1月28日，他22歲生日當天，以7000萬歐元（連同附帶條款最高可達8000萬歐元）從費倫天拿轉投祖雲達斯。

兩個星期前，他在祖記聯賽處子戰僅花上13分鐘，便從維羅納身上取得入球。今仗輪到歐聯地標戰作客西班牙球隊維拉利爾，開賽僅32秒，丹尼路一記過頭波長傳，華荷域一邊走位一邊接應，在兩名守將夾擊下冷戰地先用心口控定，再以較弱的右腳射入，盡顯射手功架。

比賽精華：

他雖然未能打破拜仁慕尼黑前鋒馬卡爾（Roy Makaay）2007年對皇馬時創下的10.1秒歐聯最快入球紀錄，但成功刷新歐聯「地標戰」上陣球員最快入球紀錄。

1995年德國名將慕拿37秒便為多蒙特射入，當年對手正是祖雲達斯。那一仗多蒙特終以1：3敗陣，時隔多年，華荷域終可為祖記洗去這幕小小的「黑歷史」。

柏利祖的入球，為維拉利爾追成1：1。（美聯社）

華荷域之所以從未考慮加盟阿仙奴，原因正是歐聯。賽後他直言：「在祖雲達斯，我的夢想成真。」可是球隊終未能守住勝利，只得與主隊維拉利爾踢成1：1。華荷域說，「我們未能取勝令我不開心，今天我們真的很希望獲勝。可是它未能發生，我們只好向前看。」

他慶祝入球時，很快地用手做了個「講說話」手勢，記者問他是否想叫批評者收聲，他的回應有點動氣：「我不明白為何人們總是要製造爭議。我不看報紙，只想每天進步，腳踏實地。那不是為任何批評者而做，只是為了一個家庭成員，就是這樣。」