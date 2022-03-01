44歲保方續約帕爾馬不言休　一份職業生涯遺憾成堅持動力｜意乙

意大利傳奇門將保方宣布，與母會帕爾馬續約至2024年，完約時將會是46歲。
44歲的保方今日與意乙球隊帕爾馬續約，高舉印有2024字眼的球衣。保方在去年離開祖雲達斯，回到母會，當時簽約至2023年。保方今季意乙上陣23次。
保方絕對是當今球壇長青樹，他在1995年開始職業生涯，至今27年。很多保方的隊友及對手球員，在保方開始踢職業比賽時，他們都還未出世。保方贏過11座意甲冠軍、6次意大利盃，還有2006年世界盃。
保方早前接受訪問講過，無緣歐聯冠軍，或者是他堅持下去的動力，他說：「我都想嘗試去墨西哥或美國落班，但如果我贏過歐聯冠軍，或者我就早已停下來了。那些（到墨西哥及美國踢波）是我想體驗的經歷，看看未來吧。如果你問我未來想做什麼，我真的不知自己是否會做教練或者領隊。我現在的目標是希望繼續進步。贏不到歐聯，令我保持競技的鬥志不減，如果我贏過歐聯，可能我已經退役。」
雖然保方自2018年後再沒有為意大利國家隊上陣，但他沒有宣布過退出，他說：「如果意大利入不到今屆世界盃，或者我可以踢下屆。如果我保持好狀態到48歲，不會是什麼驚喜。米高佐敦在50歲前都不會排除打波，我很理解他。」
足球熱話｜保方談C朗與祖雲達斯的利害關係 道破歐聯失敗主因足球熱話｜保方重返帕爾馬「欺負」師弟 一展守龍門外的超強實力足球︱43歲保方重返帕爾馬分享愈老愈強秘方 笑言會早過C朗掛靴足球轉會｜楊格重返英超投維拉 保方回歸帕爾馬披超人Tee有段故意甲｜43歲保方今季尾離開祖雲達斯 願意體驗新環境未必掛靴【意甲】43歲保方終為退休設下死線 身邊戰友由同事變上司