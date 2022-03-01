44歲保方續約帕爾馬不言休　一份職業生涯遺憾成堅持動力｜意乙

意大利傳奇門將保方宣布，與母會帕爾馬續約至2024年，完約時將會是46歲。



44歲的保方今日與意乙球隊帕爾馬續約，高舉印有2024字眼的球衣。保方在去年離開祖雲達斯，回到母會，當時簽約至2023年。保方今季意乙上陣23次。

保方續約至2024年。（Twitter）

保方絕對是當今球壇長青樹，他在1995年開始職業生涯，至今27年。很多保方的隊友及對手球員，在保方開始踢職業比賽時，他們都還未出世。保方贏過11座意甲冠軍、6次意大利盃，還有2006年世界盃。

新合約完結時，保方會是46歲。（Twitter）

保方早前接受訪問講過，無緣歐聯冠軍，或者是他堅持下去的動力，他說：「我都想嘗試去墨西哥或美國落班，但如果我贏過歐聯冠軍，或者我就早已停下來了。那些（到墨西哥及美國踢波）是我想體驗的經歷，看看未來吧。如果你問我未來想做什麼，我真的不知自己是否會做教練或者領隊。我現在的目標是希望繼續進步。贏不到歐聯，令我保持競技的鬥志不減，如果我贏過歐聯，可能我已經退役。」

球壇不老傳奇保方！（Twitter）

雖然保方自2018年後再沒有為意大利國家隊上陣，但他沒有宣布過退出，他說：「如果意大利入不到今屆世界盃，或者我可以踢下屆。如果我保持好狀態到48歲，不會是什麼驚喜。米高佐敦在50歲前都不會排除打波，我很理解他。」