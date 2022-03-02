英超｜杜慈遭記者狂問艾巴莫域治問題　激動打斷：我不是政客

車路士領隊杜慈出席足總盃對盧頓的賽前記者會，多次被問到有關俄羅斯班主艾巴莫域治及俄烏戰爭的問題，他不禁「大爆發」，激動地打斷記者，強調「我不是政客」，要求記者不要再問。



記者向杜慈問到艾巴莫域治應否在足球事務上有角色、相關爭議有沒有影響到球隊、對球會運作有沒有憂慮等，當記者再問到有關俄羅斯班主艾巴莫域治的問題時，他按捺不住，激動地打斷對方：「聽住！聽住！聽住！你一定要停下來，我不是政客。你一定要停。老實說，我只能重複回答，甚至我不想再重複，因為我從未經歷過戰爭。」

他續說：「故此，就算只是說，我都感到不舒服，因為我真的很幸運，可以坐在這裏，活在和平之中。我會竭盡所能，但請你不要再問我這些問題，因為我沒有答案給你。」

「我們全部都認為，這些情況遠比足球重要，這是不變的。像戰爭這種情況一定是更重要。不過，艾巴莫域治的角色並不是由我去給意見，因為我未夠資格去知道。」

「你決定問我有關戰爭，而我需要多頻繁地去回應？這就是恐怖的事，我沒有其他意見了。就是這樣。」