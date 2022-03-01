車路士油王班主應烏克蘭要求助斡旋　「為和平會談盡一分力」

英超球會車路士班主艾巴莫域（Roman Abramovich）盛傳正為俄羅斯與烏克蘭之間進行斡旋工作，他的發言人確認此事，但烏克蘭方面承認，此舉「影響力或有限」。



車路士班主艾巴莫域。（資料圖片）

被指與俄羅斯總統普京關係密切的艾巴莫域，在俄羅斯向烏克蘭採取軍事行動後備受各方壓力，成為西方國家制裁目標。他日前宣布，交出車路士球會管治權，由球會慈善基金會接手。及後有消息傳出，他正為俄羅斯與烏克蘭會議進行斡旋工作，「油王」首次就俄烏事件公開表態。

艾巴莫域的發言人表示，「我可以確認，烏克蘭一方接觸艾巴莫域，要求支持及達致一個和平解決方案。他自此作出嘗試及幫助。」

烏克蘭著名導演羅丹斯基稱，艾巴莫域是唯一回應烏克蘭請求幫助的人。（Getty Images）

英國《衛報》報道，有關要求由烏克蘭著名導演羅丹斯基（Alexander Rodnyansky）向艾巴莫域提出，不過發言人並無披露他和艾巴莫域參與的情況和細節，「考慮到事情的重要性，我們不能就事件情況或他的參與作出評論，請求你們諒解。」

羅丹斯基指出，「我可以確認，烏克蘭方面嘗試找一些俄羅斯的人協助尋找和平解決方法。他們通過猶太人社群接觸艾巴莫域，找他出面幫手。艾巴莫域自此嘗試動員支持和平方案。」他指出，「雖然艾巴莫域的影響力有限，但他是唯一一個作出回應，並嘗試努力的。」

「我不知道這方法有沒有效，但我有跟澤連斯基（烏克蘭總統）的職員接觸，知道他們很感激他（艾巴莫域）的真正努力。」

英國早前向俄羅斯實施經濟制裁，制裁名單上包括8個俄羅斯寡頭富商，當中並未包括艾巴莫域。英方官員正研究擴大範圍，潛在人物多達100人，預計會在日內公布。