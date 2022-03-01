森美卡斯頒獎台上疑亂吐口水　利物浦更正：係香口膠｜英聯賽盃

利物浦在周日贏得英格蘭聯賽盃冠軍，在頒獎台上，左閘森美卡斯疑似向台下吐口水，遭網民批評。英國傳媒向利物浦查詢，對方經調查後回覆，指森美卡斯不是吐口水，而是吐香口膠；這位希臘後衛亦就事件道歉。
靠互射12碼擊敗車路士後，利物浦全隊登上看台，頒獎獎牌及獎盃。電視台鏡頭影到，掛上冠軍獎牌的25歲左閘森美卡斯在台上俯，伸頭出欄杆，疑似下層吐口水。網民批評森美卡斯的行為欠缺公德，更懷疑他是故意向台下的球迷吐口水。
Tsimikas spitting on fans below him. What a vile human being. Tramp pic.twitter.com/7UxpFnCXny— Jonty (@CarefreeJonty) February 28, 2022
英國《每日郵報》向利物浦查詢，對方作出兩點澄清，首先當時森美卡斯並非吐口水，而是吐香口膠，另外當時台下是沒有人。利物浦還表示，森美卡斯就事件道歉。
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利物浦周日在聯賽盃決賽在法定時間及加時與車路士踢成0：0，互射12碼贏11：10。安德魯羅拔臣是利物浦的正選左閘，森美卡斯則是後備，在決賽沒有入替。
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