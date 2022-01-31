乒乓球｜伊藤美誠全日本賽勇奪雙冠　目標戰勝任何對手

日本乒乓球好手伊藤美誠周日出戰全日本錦標賽，繼日前奪得女雙冠軍後，再在女單決賽以4：1擊敗好友早田希娜，睽違3年再捧走女單冠軍。
過去在混雙締造三連霸的伊藤美誠，今屆只參加女單和女雙賽事，日前她受訪時宣布要從「混雙畢業」，盼提升實力在單雙打擊敗中國球手。
周六的女雙賽事，她夥拍早田希娜攜手奪冠；而昨日的好拍擋在隔天成了女單決賽對手，二人在決賽正面交鋒，伊藤美誠技高一籌，以4：1（11：5、11：9、11：5、8：11、11：6）奪冠，時隔3年在女單再封后，亦是她個人第三個全日本女單冠軍。
伊藤美誠賽後表示很享受比賽：「從第一局開始，我便非常享受比賽，並展現出屬於自己的球風，很開心能堅持到最後一刻取得勝利。」
面對早田希娜，她坦言日本隊的實力有所提升：「現在大家的球技真的進步很多，不管是誰贏都不會意外，今後我也會不斷挑戰自我，不想輸給任何人，戰勝任何人是我的目標，會繼續努力下去。」
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