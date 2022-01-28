乒乓球｜伊藤美誠已達金牌目標　混雙「畢業」不給中國復仇機會

日本混雙乒乓球混雙組合水谷隼／伊藤美誠，去年在東京奧運混雙決賽擊敗中國取得金牌，伊藤美誠日前宣布「從混雙項目畢業」，並劍指在女單和女雙項目擊敗中國隊。
21歲的伊藤美誠出戰今屆全日本錦標賽，過去在混雙締造三連霸的伊藤美誠，今次只參加了女單和女雙。
她表示32歲拍檔水谷隼退役後，不會再參加混雙賽事，「我已在混雙達到了最高目標，於奧運摘下金牌，自信地戰勝了中國球手。我想戰勝中國球手，而我認為在混雙上唯有與水谷搭擋才能擊敗中國隊。」
水谷隼告別乒乓球壇，21歲的伊藤美誠也就少了最佳拍檔，她續說：「這樣說對其他選手可能有點失禮，但我相信就是因為與水谷搭擋才能摘金，如今水谷退役，我也要退出混雙項目了。」
她雖曾與另一拍擋森薗政崇締造全日本賽混雙三連霸，惟下定決心不再參加混雙比賽，目前將專注力都放在女單和女雙項目，重申要擊敗中國選手的決心，「打混雙很好玩，但我在女單、女雙還未擊敗過中國球手，不想再輸掉比賽，我想戰勝她們！」
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