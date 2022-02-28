乒乓熱話︱馬龍祝賀水谷隼退役　尷尬數據開玩笑：或是你最大遺憾

日本乒乓球名將水谷隼正式退役，日前的退役儀式上，中國隊馬龍拍片向他送上祝福，卻不忘幽「宿敵」一默。



水谷隼去年在東京奧運與伊藤美誠合作，擊敗中國贏得混雙金牌，他上年已宣布因眼疾而退役。

日前日本乒乓球聯賽常規賽煞科，水谷隼所屬的球會為他舉辦退役儀式。除了在場球迷見證，大會還分別邀得三位世界冠軍拍片、向他送上祝福，包括德國的波爾及奧恰洛夫，以及中國隊馬龍。

水谷隼正式舉辦退役儀式，告別職業生涯。（Twitter@jijicom）

3人跟水谷隼都是老對手，且相識多年。奧恰洛夫表示：「從你10歲時，我們就在比賽了。你是日本史上最好的選手，還記得在2019年瑞典公開賽上，你說『我會向世界證明日本混雙的實力』，兩年後你成為了奧運冠軍。你真的向世界證明了，祝福你未來順利。」

相反波爾則重提兩人在杜塞爾多夫合作的往事，「在做隊友時，你的鼻鼾聲太糟糕了！」他又指對水谷隼退役十分難過，「我會感到很寂寞，也打從心底尊敬你作為運動員所取得的成績。最重要的是我尊敬你的人品，很棒，衷心祝你以後好運。」

至於令人笑中有淚的，則是水谷隼的「宿敵」馬龍。他在片中十分有愛地跟對方打招呼，「水谷你好，好久不見了，聽聞你辦退役儀式，作為運動員我很理解，也尊重你的決定。我們倆算是從小一起長大的，一直互相競爭，互相尊重，你一直為自己的夢想努力拚搏，最終也獲得了奧運金牌。」

不過，這時馬龍話鋒一轉，突然殺水谷隼一個措手不及，幽了一默，「但我不知道你職業生涯最大的遺憾，是沒有戰勝過我呢？不過乒乓球只是人生的一部分，最後我祝你今後一切順利，下個階段更精彩。」值得一提，水谷隼職業生涯與馬龍交手16次，全數皆落敗。

水谷隼2016里約奧運不敵馬龍及張繼科，在男單獲得銅牌。（Getty Images）

在感人的發言過後，水谷隼跟「師弟」張本智和等進行表演賽，並獲得最終勝利。之後會場燈光轉暗，水谷隼的女兒親自向爸爸送上花束，終令這位32歲球手難忍男兒淚。「我沒聽說女兒會送我花束，所以好像要哭了......」

他穩住情緒，訴說真心話。「小時候做過各種運動，真的想所有都成為第一，但是其中乒乓球最難獲勝。我覺得如果能把乒乓球打到最好的話，其他運動也能發揮到極致。打乒乓球以來，在奧運上獲得獎牌，日本男子乒乓球受到關注，是我最開心的事。」

「我一直以為自己是一個人在努力。練習對手和教練都是自己找的，覺得自己變強了。但是打了很久的乒乓球，最後才知道有很多朋友和支援我。雖然作為運動員的生涯已經結束了，但今後也想繼續和乒乓球打交道，請大家多多關照。」