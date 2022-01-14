乒乓熱話︱張繼科另一半非福原愛鐵證　陪女星睇婦產科傳好事近

人氣高企的中國乒乓球明星張繼科，早前獲日本娃娃福原愛自爆二人之間甜蜜互動，一度引來外界瘋狂猜測相戀的可能，不過隨着福原愛與外遇對像蜜運，緋聞不了了之。最新消息指，向來對感情事較低調的張繼科，也傳來喜訊，被醫院員工爆料指他陪伴女演員張蕊看婦產科，或即將「雙喜臨門」。



中國乒乓球隊隊友劉詩雯盛傳是張繼科的初戀情人，惟一直未獲雙方承認。（網上圖片）

一臉帥氣的張繼科，觀眾緣旺盛，緋聞女友名單亦相當長，傳言歷史最久的一位，是中國國家隊隊友劉詩雯。有指較張繼科小三歲的劉詩雯是他的初戀情人，二人晉身國家隊後拍拖達7年之久，當中曾離離合合，惟戀情一直未獲承認。

這位2012倫敦奧運男單乒乓冠軍唯一曾公開承認的女朋友，只有女星景甜一人。2017年張繼科拍攝一個綜藝節目，期間在雪地上寫下K和T兩個字母，還在兩個字母中間畫上一個心心，臨走前還不忘交代節目組，一定要將這段播出去。節目一出，全世界好奇示愛對象是誰。

張繼科上傳與家人和景甜（左一）合照。（微博）

當時已有眼利網民發現，景甜與張繼科在社交平台有互動，剛巧2017年11月景甜上載到布吉島旅遊的照片，同一時間，有人在布吉島偶遇張繼科，令二人戀情逐步浮面。至2018年3月，二人才在社交平台正式公開這段人所共知的戀情。

身高1.81米、原本「硬件」已相當不俗的張繼科，獲景甜加持下，衣著品味和打扮開始走在時代尖端，日漸顯得斯文帥氣，也經常參與各項綜藝電視節目拍攝。

張繼科與景甜的戀情未能走到最後。（微博）

不過一年多後，這對金童玉女便告分手。張繼科及後在電視節目中談到自己的愛情觀，說自己「長大後受不了女朋友太過於黏人」，例如有時遲數分鐘回覆訊息，女友就會不斷狂發短訊和來電，認為是對他不信任，言語間矛頭直指前女友景甜。

點圖睇：張繼科「進代史」乒乓巨星變綜藝紅星

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回復單身的張繼科，自然不愁寂寞。與乒乓球桌愈走愈遠之後，這位帥氣球星參與綜藝節目拍攝次數愈來愈多，人氣不減球員年代的風光日子。早前福原愛自爆球員年代每次比賽都會特別為張繼科準備餅乾，一度惹來二人可能發展的遐想，不過最新消息指，張繼科的正印女友另有其人。

福原愛自爆與張繼科的「餅乾之約」，一度惹來無張遐想。（福原愛Facebook）

中國媒體報道，近日張繼科被拍到與另一女星張蕊結伴同行，身邊還有一個小男孩。消息更指，二人早在去年已曾被拍下出入同一社區，證明關係非淺。

北京演藝學院畢業的張蕊，名氣似乎不及張繼科的前度景甜。她在2014年參演電視劇《我們最美好的十年》入行，曾經有過一段婚姻，前夫張思麟導演正是另一著名女星白百何現任男友。白百何與張思麟本身是大學時期的戀人，前者與前夫陳羽凡離婚後，被指介入張思麟與張蕊的婚姻。

點圖睇：張繼科傳聞女友張蕊

張蕊與指跟張繼科一起已一段日子，曾被拍得一起打高爾夫球、與張繼科和父母一起到雲南旅行，甚至有網民發現二人早在2020年同居。2021年7月，有網民宣稱在婦產科醫院遇到張繼科，近日再有醫院員工爆料，目擊張繼科帶張蕊到婦產科醫院，懷疑二人好事近云云。

點圖睇：張繼科、張蕊好事近鐵證

有趣的是，33歲的張繼科今次似乎不欲張揚戀情，與張蕊同居生子傳聞爆出後，去年12月曾通過工作室發聲明，澄清並未隱婚生子。今次有證人言之鑿鑿看到他陪診，不知他會如何回應。無論如何，也證明現階段他相信不會與福原愛有所發展。