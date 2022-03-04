車路士5大後悔收購　真禾特「水份」滿滿　03年梅度吸毒最經典

車路士班主艾巴莫域治（Roman Abramovich）宣布出售球會，成為球壇熱話。

要回顧油王19年，除了各大錦標的榮譽，其球員收購的成敗，幾乎是外界多年來討論車路士的唯一話題。

的確在人才滿滿的車路士，19年來兵源來去匆匆，當中不少失敗收購不但令球迷失望，也令球會相當頭痛。



車路士失敗收購？費蘭度托利斯、舒夫真高、阿列沙巴拿加......大概各方人士也會隨即道出這些名字。實話實說，以上三名球員的表現與其購入價及銀碼所包含的期望有所出入，特別是以當年天價5000萬鎊加盟的托利斯，172場賽事只攻入45球，數據與銀碼包含的期望之間，有段距離。

托利斯在車路士成就滿滿，贏得一個歐聯、一個歐霸及一次足總盃。（Getty Images）

不過若只以說以上托利斯是失敗收購，也略嫌不盡不實。為大賽球員的托利斯效力車路士間，事實在不同重要賽事取下入球，最為人熟悉當然是2012年歐聯4強作客巴塞隆拿單刀破網，這入球奠定了球隊決賽席位。翌年的對陣賓菲加的歐霸決賽，托利斯破網為車路士打開紀錄，亦取下最終勝利。

對外界，數據不似預期就算是失敗；對球會，那些表現很一般同時卻惹麻煩的，才是真正的失敗。

3500萬鎊的真水貨



首個「麻煩友」水貨，當然是真禾特（Danny Drinkwater）。

當年真禾特這單交易匪夷所思，他沒有大球會的水平。（Getty Images）

真禾特為2016年李斯特城奪冠功臣，惟他卻沒有大球會的水平，那時候車路士中場已法比加斯及干堤助陣，當年這單交易匪夷所思。自2018年社區盾後，真禾特再沒有上場，其後被租借到般尼和阿士東維拉，兩隊的總上場時間不超過500分鐘，可見當年李斯特城的冠軍為他注入不少「水份」。

「麻煩友」必備紅牌。（Getty Images）

再者，真禾特一直存在紀律問題。2019年他在一個派對後開車離開卻「自炒」，並引發交通意外，兩名女乘客受輕傷，這名英格蘭球員亦因醉駕被捕；同年他也捲入夜店打鬥事件。

真禾特一直存在紀律問題，2019年因醉駕被捕。（網上圖片）

水平一般，也不懂自律，真禾特被球會冷落亦合情合理。這名「飲水哥」現今以租借身份效力英冠雷丁，與車路士合約於今季尾到期，雙方終可「甩難」。

1520萬鎊的「梅毒」



說到個人紀律問題，必定要談到這名「車路士道友」。2003年梅度（Adrian Mutu）加盟車路士，頭3場比賽中攻入4球，看得球迷以為球會執到寶。

2003年梅度以1520萬鎊加盟車路士。（Getty Images）

這個羅馬尼亞球員卻在2004年因服食可卡因，而被禁賽7個月，車路士不得不立即與這人解約。簽入「道友」車路士固然氣氛，隨即向梅度展開法律訴訟，2009年他被裁定向球會支付賠償金。不過梅度提出上訴後，擾擾攘攘多年，法庭終在2018年裁定梅度賠償1520萬英鎊。

2004年梅度因服食可卡因，而被禁賽7個月，車路士立即解約並向他展開法律訴訟。（Getty Images）

4000萬鎊的「流馬迪」



縱然添姆華拿、托利斯屢次錯失入球機會，惟他們在助攻及無球走動具大威脅，球迷對二人情感不夾雜討厭。要說到球迷最看不過眼的車路士球員，一定是中場的巴卡約高（Tiemoue Bakayoko）。

巴卡約高與另一中場干堤，實力差天共地。（Getty Images）

2017年隨着馬迪跟從摩連奴加盟曼聯，惟填補中場空缺，車路士從摩納哥簽入巴卡約高。憑他的身高、身體對抗性，大家也寄望他成為「馬迪二號」，但未幾他就散發陣陣「伏味」。其防守能力與馬迪完全沒法比，防守位置感不佳，球感也十分一般，上腳皮球與腳之間往往過遠，英超對手們極輕易就能「打荷包」。

2018年1：4大敗屈福特，巴卡約高為未夠半小時就兩黃一紅被逐，氣得球迷即場高唱「You fxcking sh*t」。（Getty Images）

當年干地一方面重用能覆蓋海洋面積的干堤，一方面放置「中場炸彈」帶來危機，至2018年1：4大敗屈福特一仗，干地終於知道「中伏」。那時候巴卡約高為中場重心，未夠半小時就兩黃一紅被逐，災難性表現更令球迷即場高唱「You fxcking sh*t」。

其後巴卡約高理所當然踏上「出租車」旅途，先後到AC米蘭、摩納哥、拿玻里，也許意甲的強度最適合他。

800萬鎊的悲劇



在2013年夏天，車路士以800萬鎊簽下當年最受注目的年青中場，雲真高（Marco van Ginkel）。

雲真高是摩連奴親自欽點加盟的球員。（Getty Images）

雲真高在車路士的遭遇絕不惹人討厭，反之，讓球迷一直同情着。那時候年僅20歲的他已在荷甲為維迪斯上陣111場，攻入23個入球，其入楔及遠射能力也獲外界稱被視為林柏特的接班人。

那時候年僅20歲的雲真高，被視為林柏特的接班人。（Getty Images）

這名荷蘭球員事實是摩連奴親自欽點加盟，可惜開季僅3場，他在聯賽盃賽事中右膝前十字韌帶斷裂，需休戰一年。復出後，他的狀態不如從前，車路士將他外借至意甲AC米蘭，一季後再將他借至英超史篤城，寄望他能重新適應英超節奏。

可惜開季僅3場，他在聯賽盃賽事中右膝前十字韌帶斷裂。（Getty Images）

不過雲真高的傷患並沒有斷尾，其後4季在燕豪芬也受着大大小小的膝傷困擾。幸他雲真高在燕豪芬重拾信心，助球隊奪得2屆荷甲冠軍，亦曾8次為荷蘭國家隊上陣。

5800萬鎊的「敗家玻璃心」



病患受傷向來為球隊帶來困擾，而心病，是更難處理的煩惱。說到車路士「敗家仔」，亦只有莫拉達一人。

莫拉達的心理病，讓他在車路士的日子並不好過。（Getty Images）

2017年加盟車路士，地標戰即以一入球一助攻展示實力，讓球迷相當期待。首季正選上陣的30場攻入15球，表現尚且收貨，但翌季他只進了5個英超入球，狀態及心態每況越下。

事實莫拉達若是「水貨」質素，各大頂級球會根本不會問津。這名西班牙球員由出道至今，一直在大球會效力，皇家馬德里、祖雲達斯、車路士、馬德里體育會，他的技術與天賦也獲各大著名主帥讚揚。

莫拉達的技術與天賦，實情獲各大著名主帥讚揚。（資料圖片／Getty Images）

奈何，他一直受情緒困擾，未能從陰霾裏出走。實情就在加盟僅3個月，莫拉達已有離隊念頭，在一訪問中他說道，倫敦的城市感十分抑壓，令他感到壓力。然而在2017年一場對陣般尼賽事，他頻頻失機教練干地隨即把他換走，莫拉達馬上大發雷霆。

奈何，他一直受情緒困擾，未來從陰霾裏出走。（Getty Images）

就在這賽事後，他成為了球迷及傳媒的攻擊對象，其後莫拉達回顧當年時也承認，其情緒亦出了問題，認為不想比賽也不想訓練，感到球迷、球證、傳聞甚至隊友也對他不利。

莫拉達於2019年租借到馬體會，並在2020年獲買斷。惟施蒙尼其後再把他租借到祖雲達斯。