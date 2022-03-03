英足總盃｜車路士證實賣盤下出戰　反勝盧頓晉級　杜慈：不太擔心

車路士在英格蘭足總盃16強作客擊敗英冠的盧頓晉級，但勝仗似乎不再重要，一切也被班主艾巴莫域治證實出售車路士蓋過，主帥杜慈賽後坦言，難以想像沒有「油王」的車路士。
英格蘭足總盃第5圈，車路士作客英冠的盧頓，開賽僅101秒便先失守，盧頓的布基接應角球頭槌建功。車路士的沙奧尼古斯27分鐘追成平手，攻入加盟以來的首個入球，可惜完半場前被干歷克單刀得手。車路士下半場反撲，由迪姆華拿及盧卡古各建一功，結果以3：2反勝盧頓晉級8強。
當俄羅斯向烏克蘭動武後，已傳出車路士班主艾巴莫域治有意出售球會，車路士官網發布「油王」的聲明，證實賣盤消息。
賣盤消息一出，當然成為各界焦點，車路士主帥杜慈被問及此事時，坦言這個是對球會的巨大改變，「這個（賣盤）是個大新聞，我不應太早作出評論，我只能想到艾巴莫域治旗下的車路士，對我而言是難以接受，必然是個巨大的改變。」
車路士隨時面臨巨變，杜慈依然保持專業，專心備戰球賽，但他直言這消息對麾下一定有影響，他深信球會方面將向他與球員透露更多。杜慈對前景仍然樂觀，「我不太擔心轉變，這個無庸置疑是個大新聞，但我一向都不害怕改變，我只專注在控制範圍內的事。」
更多國際體壇對俄烏風波報道：
烏克蘭球壇大撤退 薩克達巴西兵平安回家 重量級人物幕後策劃體育熱話︱烏克蘭名宿一夜失業 前利物浦鋒將帶家人逃出莫斯科車路士油王班主應烏克蘭要求助斡旋 「為和平會談盡一分力」烏克蘭局勢｜拳擊P4P拳王Lomachenko入伍抗俄 Usyk向普京喊話網球｜烏克蘭女將一夕變難民 21歲美少女哭別父母成妹妹監護人烏克蘭局勢｜瑞典足總官方聲明：不論場地 不會對俄羅斯英超｜敵對烏克蘭國腳相擁互安慰 辛真高強忍淚水一幕令人動容烏克蘭局勢｜波蘭拒世盃外出戰俄羅斯 隊長利雲度夫斯基支持決定烏克蘭局勢｜歐聯決賽改於法國上演 涉俄烏兩國賽事移師中立場