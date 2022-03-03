英足總盃｜車路士證實賣盤下出戰　反勝盧頓晉級　杜慈：不太擔心

車路士在英格蘭足總盃16強作客擊敗英冠的盧頓晉級，但勝仗似乎不再重要，一切也被班主艾巴莫域治證實出售車路士蓋過，主帥杜慈賽後坦言，難以想像沒有「油王」的車路士。



英格蘭足總盃第5圈，車路士作客英冠的盧頓，開賽僅101秒便先失守，盧頓的布基接應角球頭槌建功。車路士的沙奧尼古斯27分鐘追成平手，攻入加盟以來的首個入球，可惜完半場前被干歷克單刀得手。車路士下半場反撲，由迪姆華拿及盧卡古各建一功，結果以3：2反勝盧頓晉級8強。

車路士3：2淘汰盧頓晉級 修咸頓、利物浦躋身八強

盧卡古打破入球荒，助球隊反勝盧頓晉級。（Getty Images）

當俄羅斯向烏克蘭動武後，已傳出車路士班主艾巴莫域治有意出售球會，車路士官網發布「油王」的聲明，證實賣盤消息。

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車路士眾將得知賣盤消息下出戰。（Getty Images）

賣盤消息一出，當然成為各界焦點，車路士主帥杜慈被問及此事時，坦言這個是對球會的巨大改變，「這個（賣盤）是個大新聞，我不應太早作出評論，我只能想到艾巴莫域治旗下的車路士，對我而言是難以接受，必然是個巨大的改變。」

車路士隨時面臨巨變，杜慈依然保持專業，專心備戰球賽，但他直言這消息對麾下一定有影響，他深信球會方面將向他與球員透露更多。杜慈對前景仍然樂觀，「我不太擔心轉變，這個無庸置疑是個大新聞，但我一向都不害怕改變，我只專注在控制範圍內的事。」

杜慈直言難以想像沒有油王的車路士。（Getty Images）

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