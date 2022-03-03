油王賣盤︱曾加盟車路士的超級巨星　杜奧巴一人閃耀慘淪神鋒墳墓

車路士俄羅斯班主艾巴莫域治（Roman Abramovich）宣布賣盤，19年來他不惜工本向球會大開水喉，買入多位球壇頂級巨星，可惜失敗者多，成功寥寥，前線球員失手比例奇高，得到「神鋒塚」惡名。

相反，一班加盟之時名氣平平的實而不華戰將如杜奧巴、馬基列尼、洛賓、簡迪等，閃耀史丹福橋，名留青史。



車路士「油王」麾下十大巨星：

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艾巴莫域治對中前場巨星相當着迷，入主首季2003/04球季即引入阿根廷巨星孖寶華朗和基斯普，前者在曼聯已證明「水土不服」，油王仍堅持引入，結果僅在英超上陣7次。基斯普依然交出穩定入球量，表現跟他在意甲比較卻相去甚遠，亦難言成功。

二人的失敗未令油王改變心意，2006/07球季一口氣收購向他欣賞有加的烏克蘭前鋒舒夫真高和德國中場波歷克。舒夫真高無法複製在AC米蘭的入球量，彷彿變成另一個人，自此生涯直線滑落。波歷克加盟時藍軍陣中已有如日中天的林柏特，他在史丹福橋4年表現平穩，在林柏特陰影下，光芒遠不及在利華古遜和拜仁年代。

舒夫真高加盟車路士後鋒芒全失，令人失望。（Getty Images）

以巨星身份加盟的藍戰士而論，大概只有2008/09球季加盟的迪高以及2014/15球季來投的法比加斯，踢出預期中的表現。在利物浦入球如草芥的費蘭度托利斯，2010/11球季強勢加盟，最終落入類似舒夫真高的尷尬境地。法卡奧又是曼聯已經試過，車路士堅持再錯一次，即使僅為借將身份。

2017/18球季以近6000萬英鎊的球會紀錄，從皇馬買入前鋒莫拉達，只換來他「敗家仔」之名。2021/22球季再次重槌出擊以近億英鎊從國際米蘭再次買入盧卡古，至今未融入球隊體系，他很可能是油王年代最後一個巨額收購。

車路士「油王」麾下十大最佳收購：

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這些年來，不少巨星在車路士墜落的同時，另有一班實而不華的球員閃耀史丹福橋。球會最佳收購一定是「The Special One」摩連奴，這位魅力十足的主帥領軍後引入波圖子弟兵卡維奴、保羅費拉拿，買入捷克鋼門施治，加上陣中的泰利，以及油王入主首季即買入的防守中場馬基列尼，組成英超防守力最強的中後場班底 ，奠下王朝基礎。



前線擁有尚有頭髮的「小飛俠」洛賓與杜夫雙翼齊飛，最重要的是完美融入摩連奴戰術的射手杜奧巴，科特迪瓦射手是絕無僅有能在史丹福橋發光發亮的鋒將，配合2005/06球季加盟的中場妖人艾辛，開創一個王朝世代。直到2012/13球季，年僅21的超級新星夏薩特來投，才再誕生一位前線巨星。

說到影響深遠的最佳收購，當然還有「覆蓋海洋以外所有陸地範圍」的中場簡迪，以及上季才加盟、施治親自為球隊挑選的門神接班人艾度亞文迪。

車路士的未來隨油王淡出如今充滿變數，不能否認的是，過去19年他的金元足球下，為球隊以至英超均帶來一番新氣象，留下無數激動人心（或極度生氣）的回憶和畫面。