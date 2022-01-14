運動場地延長關閉至年初三　防疫抗疫基金將資助體育教練及處所

體育館、運動場、健身中心、泳池等體育運動設施，將延長封閉至2月3日年初三。在第5輪「防疫抗疫基金」，每位合資格註册體育教練可提出申請，每人將獲發放5000元資助，估計約13000人受惠。



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行政長官林鄭月娥今日（14日）傍晚公布最新的防疫措施，她表示疫情受控還是言之尚早，「疫情仍未受控，爆發的風險仍然存在」，所以原定1月7日到20日一系列收緊社交距離的措施，需要延長多兩星期，去到2月3日大年初三。這意味住遊樂場所、健身中心、體育處所及泳池最快要到農曆新年假期後才能開放。

疫情期間足球場被圍封禁止開放，部分又被借用作檢疫地點，足球愛好者難以覓地玩樂。(資料圖片)

林鄭月娥表示，當農曆新年過後，除非疫情逆轉、有社區的大爆發，否則就會逐步放寬受規限處所營業，不會長時間封閉，但她補充，重開受規限處所需要以疫苗氣泡為基礎。按這樣的說法，不排除未來使用這些體育場地的人，需要先接種疫苗。

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同日，林鄭月娥公布第5輪「防疫抗疫基金」措施，體育處所的經營者及教練都有受惠。政府會向每位合資格註册體育教練發放5000元，估計13000名教練受惠；政府還會向每所合資格的健身中心、體育處所及遊樂場所發放一次性50000元的津貼。

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康文署足球、籃球場繼續封閉。（資料圖片）

「體育處所資助計劃」詳情

其中，政府公布了「體育處所資助計劃」的詳情，於1月17日起接受申請。計劃旨在為《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）下被指令在1月7日起關閉的體育處所，提供一筆過5萬元資助，以紓緩現金流轉壓力和財政負擔。

計劃截止申請日期為2月16日。申請的審核工作會於申請期內同步展開，政府會因應申請人所提交的所有資料予以考慮。為免延誤審批，申請人須確保提交完整及準確的資料。計劃的申請表格及指引可於民政事務局網頁下載。根據《規例》及計劃的申請指引，合資格的體育處所指在香港擁有固定地址及獨立營運的處所，其主要及實質業務為在該處所內提供體育活動，而該等活動須為相關體育總會或康樂及文化事務署認可體育機構所推廣的活動。

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「遊樂場所牌照持有人資助計劃」詳情

「遊樂場所牌照持有人資助計劃」，於1月17日開始接受申請。資助計劃為每間根據《遊樂場所規例》（第132BA章）發出牌照的桌球館、公眾保齡球場及公眾溜冰場，提供一次性5萬元津貼，旨在為因2019冠狀病毒病疫情和政府推行的減少社交接觸措施，而業務受到直接影響的合資格牌照持有人提供資助。

凡持有由康文署署長根據《遊樂場所規例》（第132BA章）發出的有效遊樂場所牌照的人士均符合申請資格。合資格的持牌人可向康文署轄下的牌照及檢控小組遞交申請。截止申請日期為1月31日。康文署在收到填妥的申請表格及相關文件後，一般可於截止申請日期約兩星期後分批發放津貼。申請表格及申請指引會以郵寄方式寄予每個牌照持有人，亦可從康文署網頁下載。

▼第五輪「防疫抗疫基金」措施▼

