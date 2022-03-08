熱刺大勝喚醒干地雄心壯志　轉口風讚球隊有力打入前4名｜英超

熱刺連續兩場聯賽大勝，先以4：0大勝列斯聯，再以5：0大破愛華頓，兩戰攻入9球並保持不失。熱刺領隊干地大讚球隊各方面都變得更強，有力取到聯賽前4名。



上個月不敵狼隊後，干地曾經說過，以熱刺的表現打入聯賽前4名是不可能的任務。不過，熱刺在周一晚以5：0大勝愛華頓後，干地轉口風了，他對球隊有更大的期望。

熱刺以5球大勝愛華頓。（Getty Images）

他說：「我當然很想參與前4名的競爭，我們在各方面都變得愈來愈強。我們現在一定要負起責任，為最好的排名而戰鬥，爭取歐聯席位。當然，這個目標並不容易，但我們需要有雄心壯志，我認為我們有能力做到的。我們已經準備好。自從我來到熱刺，我都不知這個目標是否現實，但經過幾個月的努力，我覺得兩名新球員（古路施夫斯基及賓坦古亞）完善了我們的陣容。」

熱刺在14分鐘靠愛華頓守將米克堅尼擺烏龍領先，孫興慜及哈利卡尼各建一功，上半場遙遙領先3：0。換邊後，後備上陣的利古朗入波，加上卡尼在55分鐘攻入今場個人第二球，助熱刺贏到5：0完場。古路施夫斯基及馬特杜靴迪今場各獻兩次助攻。熱刺26戰得45分，現排第7位，現時排第4位的是25戰得28分的阿仙奴。

英超爭4形勢。（英超官網截圖）

「慶祝是對的，但我們必須專注。周六會有一場關鍵的比賽。球員表現優異，但我想他們在慶祝的同時不要分心。我們還有12場比賽，場場都是決賽。我現在要為球隊訂下目標，我們要戰鬥到最後，拉近與頂級球隊的距離。如果可以打入前4名，對我們今季就像贏了英超及歐聯一樣。」熱刺將會在周末作客「爭4」對手曼聯。