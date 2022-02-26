英超｜熱刺作客4球大破列斯聯　孫興慜卡尼合作建功破紀錄

英超周六頭場，上仗作客爆冷吞敗的熱刺，作客迎戰狀態低迷的列斯聯。面對防線鬆散的列斯聯，熱刺不消半小時轟入3球，加上孫興慜末段埋齋，結果4球大破對手。
由干地領軍的熱刺，上仗爆冷不敵般尼，5場聯賽中4場落敗，干地難免洩氣，直言或許是自己不夠好，隨後引發辭職疑雲，但這名意大利名帥否認離隊。
熱刺今仗繼續由哈利卡尼及孫興慜領軍，前線配合新兵古路施夫斯基攻堅，賴恩施斯隆及杜靴迪出任兩側翼衛，二人合力炮製首個入球，施斯隆左路地波傳中，杜靴迪禁區內撞射破網，熱刺10分鐘先開紀錄。這名愛爾蘭右翼衛其後造就古路施夫斯基，推入大位勁射近柱建功，15分鐘領先兩球。列斯聯並非沒有入球機會，羅賓高治快腳一射中柱。
列斯聯主帥比爾沙逼搶戰術，後防時常有不少空位，他們今仗前已錄得56個失球，冠絕英超。列斯聯防線繼續不穩，賀積查治助攻哈利卡尼窄角度得手，不足半小時已領先3球。
列斯聯下半場有機會破蛋，熱刺門將洛里斯出迎時稍有失誤，達拉斯推過龍門後，未有立即起腳，推入禁區才起腳，賓戴維斯及時救駕護空門。列斯聯破蛋無果，熱刺戰至85分鐘終於取得第4個入球，孫興慜接應卡尼助攻建功，亦是兩人第37次合作炮製入球，獨佔「史上第一」之位。
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