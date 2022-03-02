熱刺延續奇怪走勢干地表明失望　負米杜士堡步曼聯後塵｜英足總盃

米杜士堡可說是今屆足總盃的巨人殺手，上圈先挫曼聯，到16強輪到熱刺成為其刀下亡魂。熱刺領隊干地不滿球隊表現，需要檢討，讚米堡踢得好，佩得上勝利。他認為問題在於太慢熱，未能盡快取得領先，令到對方愈踢愈有信心。



熱刺今場作客英冠第8位的米堡，強陣出擊，哈利卡尼、孫興慜及洛里斯等正選，但90分鐘與米堡踢成0：0。在加時的107分鐘，米堡的19歲小將哥般尼於禁區內接應馬特曲斯的妙傳，一射入網，為米堡奠定1：0勝局。熱刺遭淘汰，16強止步。

米杜士堡的哥般尼在加時建功，擊敗熱刺晉級。（Getty Images）

熱刺主帥干地賽後說：「結果不理想，我們很失望。其實都幾可惜，因為踢這種比賽，你一定要盡快入局，殺死你的對手。如果你給予他們希望，他們就會愈踢愈有信心，愈踢愈好，到時任何事都可能發生。」看全場數據，米堡與熱刺有來有往，打成五五均勢。主隊佔51%控球，16次射門4次中目標，而熱刺就15射6中。

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干地續說：「首先，一定要讚米堡踢了一場好波，值得我們尊重，恭喜他們贏波。我們就一定要檢討表現以及今場的踢法。在這種比賽，你一定要盡快了結對手。對手都預計今場會很難踢，我們應該要踢得更好，講到最尾，米堡配得上晉級。」

熱刺領隊干地講明很失望，他認為球隊應該及早入波了結對手，否則給予對手希望，那就大件事。（Getty Images）

干地以往在足總盃賽場成績非常好，他在2016到2018年執教車路士時，首季打入決賽，僅負於阿仙奴得亞軍；跟住在17/18球季更加贏得冠軍。換言之，今場是干地第二次在足總盃輸波；米堡的韋達（Chris Wilder）是繼雲格之後，另一位在足總盃擊敗干地的領隊。

踏入2022年後，熱刺的狀態起伏很大，成績出現一個奇怪的情況，贏波與輸波幾乎是梅花間竹。以近況為例，他們不敵狼隊後，可以擊敗曼城，但跟住又負於般尼，上場大勝列斯聯看似霸氣十足，但今場作客英冠的米杜士堡就在加時敗陣。

干地也留意到這種情況，他說：「我要重申，我們一定要盡力避免又上又落，而改善的辦法只有一個，就是繼續努力，從輸波中學習。我們要向前望，今季盡力做出好成績。」被問到球隊的長期計劃時，干地避談，他說：「我們要在今季做到最好，看看我們那時候的排名，再去評價今季。現階段說這些，還是太早了。」